خبير علاقات دولية : مصر لعبت دورًا حاسمًا في التهدئة بين أمريكا وإيران

علق الدكتور محمد العزبي، خبير العلاقات الدولية، على الهدنة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار ضد إيران، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة طالبت باكستان وتركيا بالتدخل لتسهيل وقف إطلاق النار قبل انتهاء مهلة ترامب.



تغريدة أثارت غضبا واسعا

وأوضح العزبي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الهجوم الكبير على ترامب داخل الولايات المتحدة جاء نتيجة تغريدة أثارت غضبا واسعا، ما دفع الرئيس الأمريكي للبحث عن حل سريع لتجنب أزمة دولية غير مسبوقة.



ولفت إلى أن الحل جاء عبر وساطة ثلاثية، تضمنت مصر وباكستان وتركيا، حيث تمكنت مصر بشكل خاص من التواصل مع قيادات الحرس الثوري الإيراني، ما أعاد التوازن للموقف.



وأكد العزبي أن مصر لعبت دورا فاعلا وحاسما، معتبرا أن “البوابة المصرية هي الأساس في اتخاذ القرارات الحاسمة بمنطقة الشرق الأوسط”، وأن التدخل المصري ساعد على تفادي تصعيد كان سيؤدي إلى مواجهة أكبر بين الولايات المتحدة وإيران.

استقرار لبنان والمنطقة

وأشار العزبي إلى أن إسرائيل، من جانبها، حاولت إفشال الاتفاقية بعد استبعادها من المفاوضات المباشرة، مؤكدا أن أي تصعيد بين حزب الله وإسرائيل قد يهدد استقرار لبنان والمنطقة.



وأضاف أن التفاوض المرتقب في الولايات المتحدة بين واشنطن وطهران قد يحقق تهدئة مؤقتة، ولكن نجاحه أو فشله سيكون له تداعيات مباشرة على الأوضاع الإقليمية، بما في ذلك أمن الخليج ولبنان وسوريا.



واختتم العزبي تأكيده على أن الدور المصري كان وما زال حاسما في ضبط الموازين الإقليمية، والحيلولة دون اندلاع حرب شاملة، مشددًا على أن الوساطة الدولية بقيادة مصر تمثل نموذجا للدبلوماسية الفاعلة والحكيمة في المنطقة.