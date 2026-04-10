طريقة عمل تورته الفراولة السريعة..بمذاق لا يقاوم

قدمت الشيف توتا مراد، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل تورته الفراولة السريعة، فهي من الحلويات اللذيذة والشهية التي يمكنك تقديمها لضيوفك في المنزل.



مقادير تورته الفراولة السريعة

● ربع كيلو دقيق اسبونج

● ٣ بيضات

● ربع كوب ماء

للحشو

● كريم شانتي مخفوق بقوام متماسك

● توبنج فراوله

● فراوله فريش

● جوز هند ناعم

● مياه غازية للتشريب

طريقة تحضير تورته الفراولة السريعة

يخفق البيض مع الماء والكيك حتى ينتفش القوام

يوضع في صاج فرن على ورق زبدة

يخبز في الفرن حتى تمام الطهي

يترك ليبرد تماما

يقطع حسب الشكل المتاح ويرص في القالب

يشرب بالمياه الغازية

يحشى بالكريمة المخفوقة والحشوة الفراولة

تزين بجوز الهند وتوبينج الفراولة والكريمة