أفضل نباتات منزلية في الربيع.. لا تجف وتعيش معك طوال الموسم

في فصل الربيع، أفضل النباتات المنزلية التي يمكن رعايتها بسهولة ولا تجف بسرعة هي الأنواع التي تتحمل الحرارة الخفيفة وتحتاج ريًّا معتدلًا وضوءًا غير مباشر.

أفضل أنواع الزرع المناسبة للمنزل في الربيع:

1. النعناع

سهل جدًا في الزراعة

ينمو بسرعة في الشمس الخفيفة

يحتاج ري منتظم بدون إفراط

2. الريحان (الحبق)

من أشهر نباتات المطبخ

يحب الضوء والدفء

يُستخدم في الأكل وله رائحة جميلة

3. الصبار (الألوفيرا)

لا يحتاج ري كثير

يتحمل الجفاف

مفيد للبشرة والحروق

4. البوتس (نبات الزينة المتسلق)

يعيش في الضوء الضعيف أو المتوسط

لا يجف بسهولة

مناسب جدًا للمبتدئين

5. زنبق السلام

يعطي شكل جميل للمنزل

يحتاج ري مرة أو مرتين أسبوعيًا فقط

يتحمل الظل النسبي

🌱 6. نبات العنكبوت (Spider Plant)

قوي وسريع النمو

يتحمل تغيرات الجو

لا يحتاج عناية كبيرة

7. إكليل الجبل (روزماري)

يتحمل الحرارة والربيع جيدًا

يحتاج شمس مباشرة خفيفة

يُستخدم في الطهي

نصائح مهمة حتى لا تجف النباتات:

لا تكثر من الري (الزيادة تضر أكثر من النقص)

ضع النبات في مكان به ضوء طبيعي

استخدم تربة جيدة التصريف

امسح أوراق النبات من الغبار أحيانًا

لا تعرضه للشمس الحارقة مباشرة لفترات طويلة

أفضل نباتات الربيع المنزلية هي التي تجمع بين سهولة العناية والشكل الجميل مثل النعناع، البوتس، وزنبق السلام، لأنها تعيش معك طوال الموسم بدون مجهود كبير.