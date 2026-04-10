جامعة بنها تبدأ في إنشاء وحدات للجيم الخارجي داخل الحرم الجامعي

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها أن قطاع الخدمات التعليمية بشركة بداية لتسويق خدمات جامعة بنها ( شركة مملوكة بالكامل لجامعة بنها) يعمل على وضع التصميمات والمواصفات القياسية لعدد من الاجهزة الرياضية وتصنيعها بمكونات محلية تتصف بالمتانة والاستدامة، لإنشاء وحدات للجيم الخارجي داخل الحرم الجامعي في خطوة تهدف إلى تعزيز الصحة واللياقة البدنية بين الطلاب ومنتسبي الجامعة من هيئة التدريس والإداريين.



وأضاف "الجيزاوي" أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية متكاملة تهتم بالجوانب الأكاديمية والصحية والنفسية لمنتسبي الجامعة ، مشيرا الى أن وحدات الأجهزة الرياضية الجديدة ستتيح للطلاب وهيئة التدريس والاداريين ممارسة الرياضة في الهواء الطلق بشكل مجاني، ما يسهم في نشر ثقافة النشاط البدني، تقليل التوتر، وتحسين التركيز والأداء الأكاديمي.

الثقافة الرياضية

كما ستشكل هذه المرافق مساحة للتفاعل الاجتماعي الإيجابي بين منتسبي الجامعة، تأكيدًا على دور الجامعة في دعم نمط حياة صحي ومتوازن داخل المجتمع الجامعي.

جدير بالذكر أن هذه الوحدات والأجهزة الرياضية سيتم تعميمها داخل الحرم الجامعي وجميع الكليات.