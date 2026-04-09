حوكمة البيانات والمخاطر .. رئيس جامعة بنها يفتتح مؤتمر كلية التجارة

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، فعاليات المؤتمر العلمي الثالث لكلية التجارة والذى نظمته الكلية بعنوان "حوكمة البيانات وإدارة المخاطر في ظل التحول الرقمي كمدخل لاستدامة التنمية: رؤى معاصرة للعلوم الإدارية"



جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور طه عاشور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس مجلس الأمناء بجامعة بنها الأهلية ، والدكتور عادل زايد نائب رئيس جامعة القاهرة ومحافظ القليوبية الأسبق ، والدكتور سليمان مصطفي نائب رئيس جامعة بنها الأسبق ، والنائب أحمد بدوي رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ، والنائب محمد عطية الفيومي وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، والنائب عمرو درويش وكيل لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب ، وعمداء كلية التجارة السابقين ، وعدد من أساتذة كليات التجارة بالجامعات المصرية.

وفي كلمته أشار الدكتور ناصر الجيزاوي ، إلي أن تنظيم المؤتمر يأتي في وقت يشهد فيه العالم تحولات رقمية متسارعة، تفرض على المؤسسات الأكاديمية والاقتصادية والإدارية أن تعيد النظر في أدواتها واستراتيجياتها، وأن تتبنى نهجًا علميًا قائمًا على الحوكمة الرشيدة وإدارة المخاطر بكفاءة، بما يضمن استدامة التنمية ويعزز القدرة التنافسية.



وأضاف رئيس جامعة بنها ، أن المؤتمر يهدف إلي مناقشة أحدث الاتجاهات البحثية والرؤى التطبيقية في مجالات الإدارة والمحاسبة والاقتصاد والإحصاء، من أجل صياغة حلول مبتكرة تدعم التنمية المستدامة في ظل التحول الرقمي ، انطلاقا من رؤية جامعة بنها بأن المعرفة هي الركيزة الأساسية للتقدم، وأن الحوار العلمي بين الباحثين والخبراء هو السبيل لتوليد الأفكار التي تقود إلى مستقبل أفضل. وأشاد " الجيزاوي " بالجهود الكبيرة التي بذلتها جمهورية مصر العربية في مجال التحول الرقمي وتعزيز حوكمة البيانات ، لافتا إلي أن الدولة قد أولت اهتمامًا بالغًا ببناء البنية التحتية الرقمية، وتطوير التشريعات والسياسات التي تدعم الشفافية والكفاءة، إلى جانب إطلاق العديد من المبادرات الوطنية مثل مشروع "مصر الرقمية" الذي يستهدف تحسين الخدمات الحكومية، وتوسيع نطاق استخدام التكنولوجيا الحديثة في مختلف القطاعات، كما عملت مصر على تعزيز قدرات الكوادر البشرية من خلال برامج التدريب وبناء المهارات الرقمية، بما يضمن مواكبة التطورات العالمية ويعزز مكانتها الإقليمية والدولية في هذا المجال.



من جانبها أضافت الدكتورة جيهان عبد الهادي ، أن البيانات أصبحت موردًا استراتيجيًا لا يقل أهمية عن الموارد التقليدية، وأضحت حوكمتها وإدارتها الرشيدة ضرورة حتمية لضمان الاستخدام الأمثل لها، وتعزيز الشفافية، ودعم اتخاذ القرار ، موضحة أن إدارة المخاطر في بيئة رقمية متغيرة باتت تمثل ركيزة أساسية لحماية المؤسسات وضمان استدامة أعمالها، خاصة في ظل ما نشهده من تطورات تكنولوجية متلاحقة، وتحديات متزايدة تتطلب رؤى علمية مبتكرة، وحلولًا عملية قائمة على البحث العلمي الرصين

وأكدت نائب رئيس الجامعة ، علي أن البحث العلمي هو قاطرة التنمية، وأن مثل هذه المؤتمرات تمثل منصة حيوية لتبادل الأفكار والخبرات، وبناء جسور التعاون بين الباحثين وصناع القرار، بما يسهم في صياغة سياسات فعّالة تدعم التحول الرقمي، وتحقق أهداف التنمية المستدامة ، مشيرة إلي حرص الجامعة على دعم الابتكار، وتعزيز قدرات الباحثين، وربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات المجتمع وسوق العمل، بما يواكب رؤية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي والتنمية الشاملة.

وقال الدكتور مجدي مليجي عميد كلية التجارة ، أن اختيار المؤتمر هذا العام عنوان "حوكمة البيانات وإدارة المخاطر في ظل التحول الرقمي كمدخل لاستدامة التنمية: رؤى معاصرة للعلوم الإدارية " جاء استجابة لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على ضرورة مواكبة تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوطين التكنولوجيا ، مضيفا أنه مع تزايد هذه التقنيات وما توفره من كم هائل من البيانات ظهرت أهمية حوكمة وإدارة هذه البيانات خلال دورة حياتها لتقليل تكاليف التشغيل وتحسين الكفاءة وتدعيم مؤسسات الأعمال في استخدام البيانات بطريقة مسؤولة بما يوفر الشفافية ويحد من المخاطر الأمنية ويعزز القدرة على اتخاذ قرارات رشيدة تنعكس في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار الدكتور علي خليل وكيل كلية التجارة لشئون الدراسات العليا والبحوث ومقرر المؤتمر ، إلي أن المؤتمر يضم ثلاث جلسات حوارية بالإضافة إلي أنه يتناول مناقشة 63 ورقة بحثية تغطى كافه محاور المؤتمر .

وأضاف الدكتور شريف الجوهرى منسق المؤتمر ، أن جلسات المؤتمر الحوارية تضمنت جلسة خاصة بقطاع الدراسات التجارية ، وجلسة خاصة بإدارة المخاطر وإستمرارية الأعمال في ظل التحول الرقمي ، وجلسة بعنوان حوكمة وإدارة البيانات في العصر الرقمي ، بالإضافة إلي أنه تم تنظيم ورشة عمل على هامش المؤتمر العلمي الثالث للكلية بعنوان " خطواتك الأولى نحو وظيفة أحلامك" .