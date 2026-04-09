جبر الخواطر.. رئيس جامعة بنها يشهد احتفالية يوم اليتيم

شهد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، احتفالية الجامعة بيوم اليتيم والتي نظمتها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور طه عاشور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور تامر عرفة القائم بعمل عميد كلية علوم الرياضة، وعدد من وكلاء الكليات، وبمشاركة الدكتور نفين فاروق وكيل كلية الفنون التطبيقية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنظيم الأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي، أن تنظيم هذه الاحتفالية ومثل تلك المناسبات يأتي في إطار حرص جامعة بنها تعزيز دورها المجتمعي من خلال تقديم كافة الرعاية لمختلف الفئات في شتى المجالات، وخاصة الأطفال الأيتام، باعتبار أنهم جزءًا لا يتجزأ من المجتمع.

توفير الدعم النفسي والاجتماعي للأيتام

وأضاف الجيزاوي، أن مشاركة طلاب الجامعة بالاحتفالية يعد نموذج للتفاعل الإيجابي بين الجامعة والمجتمع المحلي، مشيدًا بالقائمين علي تنظيم الاحتفالية وحرصهم على توفير الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال الأيتام وإدخال الفرحة والسرور على قلوبهم.

من ناحية أخرى شهدت الاحتفالية تنظيم العديد من الأنشطة والألعاب والعروض الترفيهية للأطفال وتوزيع الهدايا عليهم لرسم البسمة على وجوههم.