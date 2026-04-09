بنسبة إنجاز 98.55% .. رئيس جامعة بنها يستعرض جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالجامعة

استعرض الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بالجامعة خلال الفترة من يناير 2025 حتى ابريل 2026 على مستوى 26 جهة فرعية بالجامعة.



وأكد الدكتور ناصر الجيزاوى انه قد تمّ رفع قدرات وحدات منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بجامعة بنها لمواكبة الأحداث والمتغيرات المختلفة.



وأشار رئيس الجامعة إلى أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بجامعة بنها قد تلقت 1225 شكوى خلال هذه الفترة بنسبة إنجاز 98.55% وفقا للمؤشر العام الصادر من منظومة الشكاوى الحكومية ( مجلس الوزراء ) بواقع 961 شكوى فردية و 264 شكوى جماعية ، وقد تم التعامل مع تلك الشكاوى إلكترونياً ، الأمر الذى جعل جامعة بنها من أفضل الجهات الحكومية التابعة لمنظومة الشكاوى الموحدة في سرعة التعامل مع المشكلات المتنوعة والمستجدة.



وأضاف " الجيزاوى " أنه تم اصدار تعليمات مشددة بضرورة إلتزام الجهات التابعة بالجامعة بالاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين في مختلف المجالات، والتأكيد على متابعة أجراءات رصدها فى وسائل الأعلام ومواقع التواصل الأجتماعى والتعامل معها بدقة وسرعة متناهية مما كان له عظيم الأثر فى ترك آثار إيجابية ملموسة لدى الأوساط المختلفة وبصفة خاصة أصحاب تلك الشكاوى، الذين حرصوا على تسجيل عبارات الشكر والإشادات بجهود الحكومة في التعامل مع شكاوى المواطنين.



وأوضح رئيس الجامعة أنَّ تطور معدل تلقى الشكاوى يعبر عن مدى حساسية المنظومة للأحداث والتغيرات المختلفة، إضافة إلى ثقة المواطنين فيها والتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل الشكاوى، والحد من أسباب تكرارها، وبما يؤكد أن المنظومة أصبحت معروفة وقريبة من المواطنين وفعالة في نفس الوقت.



كما تم تفعيل نقطة اتصال جديد للمنظومة الرئيسية للجامعة وذلك لتقديم الشكاوى الخاصة بالمواطنين على المنظومة وتحويلها الى الجامعة مباشرة لسرعة الانتهاء منها.