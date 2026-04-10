ويلسون.. أغلى كلـ ب في العالم يمول حفل زفاف فاخرا لأصحابه

في نموذج جديد لفرص الربح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحول كلب"ويلسون" من فصيلة الداشهوند إلى مصدر دخل رئيسي لمالكيه، بعد أن نجح في جذب آلاف المتابعين وتحقيق عوائد مالية لافتة خلال فترة قصيرة.

وتعود التفاصيل إلى شانون إدموندسون، التي أنشأت حساب على إنستجرام، لكلبها “ويلسون” في أكتوبر 2023، لنشر صوره ومقاطع من حياته اليومية، قبل أن يتحول الحساب تدريجي إلى منصة تجارية تحقق أرباحا من الإعلانات والتعاون مع العلامات التجارية.

وخلال الأشهر الأخيرة، سجل الحساب نموا ملحوظا، حيث تمكن من تحقيق دخل شهري بلغ نحو 4640 جنيها إسترلينيا، إلى جانب الحصول على هدايا تقدر قيمتها بآلاف الجنيهات، وهو ما دفع شانون إلى تقليل ساعات عملها والتفرغ لإدارة المحتوى.

ويعمل الثنائي على تنظيم جلسات تصوير منتظمة للكلب، مع مراعاة أوقات نشاطه، فيما يؤكدان أن راحته تظل أولوية رغم تزايد التزاماته العملية.

ويخطط الزوجان لتوجيه هذه العوائد نحو هدف محدد، يتمثل في تمويل حفل زفافهما المقرر إقامته في أغسطس 2028 بمنطقة بيك ديستريكت، بتكلفة تصل إلى 50 ألف جنيه إسترليني، حيث من المنتظر أن يلعب “ويلسون” دور رمزي في الحفل كحامل للخواتم.

وتعكس هذه القصة التحولات التي يشهدها سوق صناعة المحتوى الرقمي، حيث لم تعد الأرباح حكر على المؤثرين من البشر، بل امتدت لتشمل الحيوانات الأليفة، التي باتت تحظى بمتابعة واسعة وفرص استثمارية متنامية.