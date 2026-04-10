الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إجراء القرعة العلنية لتوزيع أراضى "تقسيم الشباب" بالقلمون وعين القضا بالوادي الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت الوحدة المحلية لقرى القلمون بمركز الداخلة في الوادي الجديد تنظيم فعاليات القرعة العلنية لتوزيع قطع الأراضي المتبقية بتقسيم الشباب رقم (1) بقرية القلمون، في إطار توجيهات السيد جهاد المتولي، رئيس مركز ومدينة الداخلة، وحرصًا على تحقيق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين.

جاء ذلك بحضور اللجنة المشكلة من رئاسة المركز برئاسة المهندس ماهر حسين، نائب أول رئيس المركز


وشملت القرعة توزيع عدد (8) قطع أراضٍ سكنية بالقلمون، تقدم لها (9) مواطنين ممن استوفوا الشروط والضوابط المقررة. وقد أسفرت النتائج عن فوز (8) مواطنين بالقطع المتاحة، فيما تم إدراج مواطن واحد بقائمة الانتظار، وفقًا للترتيبات المنظمة، تحسبًا لوجود أي اعتذارات أو حالات انسحاب مستقبلية.

وفي السياق ذاته، تم إجراء القرعة الخاصة بتقسيم الشباب رقم (1) بمنطقة عين القضا، والتي تضمنت عدد (5) قطع أراضٍ، حيث تقدم لها (5) مواطنين مستوفين لكافة الشروط، وتم تخصيص القطع لهم جميعًا بشكل مباشر دون الحاجة لإجراء قرعة تنافسية، نظرًا لتساوي عدد المتقدمين مع عدد القطع المطروحة.

وأكدت رئاسة مركز الداخلة أن إجراءات القرعة تمت في أجواء تتسم بالشفافية الكاملة، وبحضور جميع الأطراف المعنية، مع الالتزام التام بالقواعد والضوابط المنظمة، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.

ويأتي ذلك في إطار جهود محافظة الوادي الجديد لتوفير أراضٍ سكنية مناسبة للشباب، ودعم خطط التوسع العمراني، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتلبية احتياجات المواطنين، خاصة في القرى والمناطق الواعدة، مع استمرار العمل على طرح المزيد من الفرص خلال الفترة المقبلة.

كما تأتي هذه الخطوة ضمن خطة المحافظة للتوسع العمراني وتوفير أراضٍ سكنية للشباب، بما يدعم الاستقرار الاجتماعي ويحد من التكدس، مع الالتزام بالضوابط لتحقيق العدالة والشفافية.

