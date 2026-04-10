الإشراف العام
تكنولوجيا وسيارات

شركة صينية تستعد لطرح أرخص روبوت بشري عالميا.. فيديو

شركة صينية تستعد لطرح أرخص روبوت بشري عالميا
شركة صينية تستعد لطرح أرخص روبوت بشري عالميا
شيماء عبد المنعم

تستعد شركة Unitree Robotics الصينية، وفق تقارير، لتوسيع نطاق طرح روبوتها البشري منخفض التكلفة عالميا، في خطوة قد تشمل إطلاقه في السوق الأمريكية خلال الفترة المقبلة، بحسب مصادر في القطاع.

ماذا يقدم روبوت Unitree R1؟

أطلقت الشركة روبوت Unitree R1 العام الماضي، ويعد من بين الأرخص في فئته، حيث يبدأ سعره من نحو 4900 دولار فقط، وهو أقل بكثير من معظم الروبوتات البشرية المتوفرة حاليا والتي تتجاوز أسعارها عشرات الآلاف من الدولارات.

ورغم سعره المنخفض، يتمتع الروبوت بإمكانات لافتة، إذ يبلغ طوله نحو 1.2 متر ويزن ما بين 25 و27 كيلوجراما، ما يجعله مدمجا وخفيفا نسبيا، كما يضم 26 مفصلا تتيح له حركة مرنة، ويعتمد على نظام حوسبة مدمج قادر على التعامل مع التفاعل الصوتي والبصري.

وبفضل تصميمه الخفيف، يتميز R1 بقدرة عالية على الحركة، حيث استعرضت الشركة قدراته في أداء حركات مثل الشقلبات، والجري، والركل، وحتى النهوض من الأرض دون مساعدة، في تأكيد على تركيزه على التوازن والمرونة.

توسع عالمي مرتقب

حتى الآن، اقتصر توفر الروبوت على السوق الصينية، لكن تقريرا نشرته صحيفة South China Morning Post أشار إلى أن الشركة قد تتجه قريبا لطرحه عالميا عبر منصة AliExpress.

ولم تكشف Unitree بعد عن الأسعار الدولية أو تفاصيل التوفر في الأسواق المختلفة، إلا أن التقديرات تشير إلى إمكانية وصوله إلى أسواق رئيسية مثل الولايات المتحدة وأوروبا واليابان وسنغافورة.

لماذا يهم هذا الطرح؟

في حال تنفيذ الإطلاق العالمي، قد يسهم R1 في خفض الحواجز أمام دخول عالم الروبوتات البشرية، من خلال توفير جهاز متطور نسبيا بسعر في متناول شريحة أوسع من المطورين والباحثين وحتى الهواة.

كما أن الجمع بين السعر المنخفض والتوفر الواسع قد يفتح الباب أمام تجارب تطبيقية أكثر في العالم الحقيقي، بدلا من الاقتصار على العروض التجريبية.

ومع ذلك، لا تزال الاستخدامات العملية للمستهلك العادي محدودة في الوقت الحالي، إذ يظل الروبوت مناسبا أكثر لأغراض البحث والتطوير، ما يجعله جذابا بشكل أساسي للمستخدمين الأوائل والمهتمين بالتقنيات الناشئة، أكثر من كونه منتجا للاستخدام اليومي.

