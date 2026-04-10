موعد انتهاء التصالح على مخالفات البناء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

لأول مرة في الإسماعيلية.. مؤتمر دولي يجمع نخبة أساتذة الأورام وخبراء عالميين بكلية الطب جامعة قناة السويس

الإسماعيلية انجي هيبة

 شهدت جامعة قناة السويس انعقاد واحدة من أكبر الفعاليات الطبية المتخصصة في مجال الأورام، وهي المؤتمر الدولي الثالث للأورام الإكلينيكية SCU-ICOC 2026، وذلك خلال يومي 9 و10 أبريل 2026، في خطوة تُعد الأولى من نوعها بمحافظة الإسماعيلية.

وأُقيم المؤتمر تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف الدكتور أحمد أنور عبدالغني عميد كلية الطب بجامعة قناة السويس، وبرئاسة الدكتورة فيفي مصطفى، رئيس قسم ومدير مركز علاج الأورام والطب النووي بمستشفيات جامعة قناة السويس.

ويأتي هذا الحدث العلمي رفيع المستوى في إطار جهود جامعة قناة السويس لدعم التميز الطبي، حيث شهدت كلية الطب تنظيم مؤتمر علمي متخصص لمناقشة أحدث البروتوكولات الحديثة لعلاج الأورام، ومواكبة أحدث المستجدات العالمية في هذا المجال الحيوي.

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور نخبة من القيادات الأكاديمية وأساتذة علاج الأورام، حيث ضمت المنصة كلًا من الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور نادر النمر، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة عبير هجرس، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد الزواوي، والدكتورة لبنى عز العرب أستاذ علاج الأورام بجامعة عين شمس، والدكتورة مها لطفي زمزم أستاذ علاج الأورام بجامعة قناة السويس، والدكتورة جميلة نصر نقيب أطباء الإسماعيلية، إلى جانب الدكتورة فيفي مصطفى، وبمشاركة الدكتورة مروة عرابي والدكتور محمد عمر نواب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

وتناول المؤتمر عددًا من المحاور العلمية المتقدمة، من بينها استخدام العلاج المناعي والعلاج الموجه، إلى جانب أحدث تقنيات العلاج الإشعاعي مثل السايبر نايف والجاما نايف والإشعاع التداخلي لمختلف أنواع الأورام، فضلًا عن التركيز على مجالات الطب الدقيق (Precision Medicine) والعلاج الموجه (Targeted Therapy)، بما يعكس التطور الكبير الذي يشهده هذا التخصص الحيوي.

كما شهد المؤتمر تبادلًا علميًا ثريًا للخبرات بين نخبة من أساتذة علاج الأورام من مختلف الجامعات المصرية، إلى جانب مشاركة متميزة لعلماء وخبراء دوليين وأجانب، بما يعزز فرص التعاون الدولي ويدعم تطوير المنظومة العلاجية.

ومن جانبه، أكد المشاركون أهمية الالتزام بتطبيق أحدث البروتوكولات العلاجية المعتمدة عالميًا، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة لمرضى الأورام، إلى جانب دعم التعليم الطبي المستمر وتوفير فرص التطوير المهني للأطباء.

وفي سياق متصل، أكدت إدارة المؤتمر أن تنظيم هذه الفعالية جاء بالكامل بدعم وتمويل من شركات أدوية عالمية، في إطار تعزيز تبادل الخبرات والاطلاع على أحدث المستجدات العالمية في علاج الأورام، فضلًا عن الإسهام في توفير فرص التعليم والتطوير المهني لأطباء علاج الأورام بمختلف مستشفيات مدن قناة السويس، بما يعزز من كفاءة المنظومة الصحية ويرتقي بمستوى الخدمات الطبية المقدمة.

كيف تسرع هاتفك الأندرويد القديم

