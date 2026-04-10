الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عمرو سعد : ترددت في قبول مسلسل شارع عبد العزيز .. وهذا سر نجاح ملوك الجدعنة

حلقة عمرو سعد
حلقة عمرو سعد

كشف النجم عمرو سعد عن مشروعه السينمائي المقبل، وأنه اشترى بالفعل حقوق رواية «اللص والكلاب» للأديب العالمي نجيب محفوظ لتقديمها في فيلم سينمائي، حيث سيجسد الشخصية الشهيرة «سعيد مهران»، قائلاً: «كان لدي مشروع لتقديم (اللص والكلاب) كمسلسل درامي في وقت سابق ولكن لم يكتمل، وقررت حالياً تحويله إلى عمل سينمائي، خاصة وأنني شغوف بهذه الشخصية وبتقديم رؤية جديدة لهذا العمل الكلاسيكي».

كما تحدث عمرو سعد خلال وجوده ضيفاً مع المذيعة إنجي علي، في برنامج «أسرار النجوم» على «نجوم إف إم»، عن مسيرته الفنية ونجاح مسلسله الأخير «إفراج» الذي عُرض في سباق دراما رمضان 2026 وحقق صدى جماهيرياً واسعاً.

ذكريات مسلسل شارع عبد العزيز

استعاد عمرو سعد ذكريات مسلسل «شارع عبد العزيز»، مفجراً مفاجأة، حيث قال: «لم أكن أريد النجاح لهذا المسلسل في البداية، لأنني في ذلك الوقت كنت أركز بشكل كلي على السينما ولم أكن أرغب في الاتجاه للدراما التلفزيونية».

وأضاف: «رغم ترددي، قررت خوض التجربة مع المنتج ممدوح شاهين، وراهنت حينها أن العمل لن يشعر به أحد، لدرجة أن المسلسل تضمن نسبة ارتجال لا تقل عن 30%»، موضحاً أنه ذهب إلى شارع عبد العزيز الحقيقي وتعايش فيه لأيام لنقل طبيعة المكان بصدق، مؤكداً: «أنا أحب تقديم أي عمل بضمير كبير، ولكن النتيجة جاءت عكس توقعاتي تماماً وحقق المسلسل نجاحاً كبيرا».

مسلسل ملوك الجدعنة

وعن تجربته في مسلسل «ملوك الجدعنة» مع الفنان مصطفى شعبان، أوضح سعد أن هذا العمل غير قناعاته تماماً تجاه “البطولة الجماعية”، موجهاً الشكر للمخرج أحمد خالد موسى الذي كان له الدور الأكبر في ذلك.

وتابع: «ظروفي قبل هذا المسلسل لم تكن في أفضل حالاتها، حيث ابتعدت عن الفن لمدة سنة بعد تقديم أعمال مثل (بركة) و(وضع أمني) التي لم تحقق النجاح المأمول»، مشيراً إلى الكيمياء الرائعة التي جمعته بمصطفى شعبان أثناء التصوير في لبنان، ومستذكراً بكل تقدير التعاون مع الراحلين الكبيرين يوسف شعبان ودلال عبد العزيز.

عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الجمعة

طريقة عمل التورلي باللحمة والخضار
طريقة عمل التورلي باللحمة والخضار
طريقة عمل التورلي باللحمة والخضار

فوائد شوربة العظام الصحية
فوائد شوربة العظام الصحية
فوائد شوربة العظام الصحية

نيسان
نيسان
نيسان

اسماك
اسماك
اسماك

محمد وزيري

9.5 مليون جنيه و800 ألف دولار.. تفاصيل جديدة في سرقة مدير أعمال هيفاء وهبي أموالها

