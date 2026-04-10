35 عارضا.. القومي للإعاقة ينظم معرضا لمنتجات ذوي الهمم بكفر الشيخ| صور

أعلن المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، عن تنظيم المعرض الثاني لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة خلال هذا العام، بنادي وفندق ضباط القوات المسلحة في بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، خلال الفترة من 9 إلى 11 أبريل في إطار التعاون المثمر والبناء بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة الدفاع ممثلة في قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري.

شارك في هذا المعرض 35 عارضاً من ذوي الإعاقة، وضم العديد من المشغولات اليدوية الجلدية، الصدفية، الاكسسوارات، المفروشات الملابس، اللوحات الفنية، ومنتجات الأرابيسك.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، أن تنظيم هذه المعارض، تهدف دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز دمجهم في المجتمع، وتسويق منتجاتهم.

وأوضحت، أن هناك إقبالاً كبيراً من الأشخاص ذوي الإعاقة على الاشتراك في هذه المعارض في المحافظات المختلفة، لذلك تم زيادة عددها لتصل إلى 24 معرض في هذا العام، يتم تنفيذها وفق خطة زمنية محددة بالتعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري.

الجدير بالذكر أن معرض منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة ببلطيم في محافظة كفر الشيخ، افتتحه العميد مصطفي أحمد شوقي المستشار العسكري لمحافظة كفرالشيخ، والعميد أسامة السيد مدير نادى وفندق بلطيم، والسيدة دار السلام حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، بمشاركة مصطفى الحلو مسؤول مكتب قادرون باختلاف، وممثلين عن جمعيتي نور البصيره، ومديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.