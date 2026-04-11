تامر شلتوت : مسلسل المداح أثر على شخصيتي .. وأصبحت أميل للعزلة والهدوء

كشف الفنان تامر شلتوت عن تأثير مشاركته في الأعمال الدرامية التي تتناول عالم الجن والعفاريت على حالته النفسية وشخصيته في الحياة اليومية، مؤكدًا أن هذا النوع من الأدوار ترك بصمة واضحة عليه على مدار السنوات الأخيرة.

وأوضح شلتوت، خلال لقائه في برنامج سبوت لايت مع الإعلامية شيرين سليمان على قناة صدى البلد، أنه أصبح أكثر ميلًا للهدوء والعزلة، لدرجة أنه يفضل الجلوس بمفرده في غرفة منفصلة حتى أثناء وجود نجله، وذلك بسبب رغبته في الحفاظ على السكينة والابتعاد عن الضوضاء.

وأشار إلى أن شخصية “عماد” التي قدمها ضمن أحداث مسلسل المداح كانت من أكثر الشخصيات التي أثرت فيه، موضحًا أن بعض المشاهد كانت مؤثرة لدرجة دفعته إلى البكاء الحقيقي أثناء التصوير نتيجة اندماجه العاطفي مع الدور.

وأضاف شلتوت أن هذه التجربة خرج منها بعدد من الدروس المهمة، أبرزها أن بعض الأشخاص الذين قد يتسببون في الأذى يكونون أحيانًا من الأقرب، رغم إظهارهم المستمر للمحبة، مؤكدًا أن هذا المعنى اكتسبه من خلال تجاربه الشخصية وأدواره الدرامية.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن تجسيد مثل هذه الأدوار يحتاج إلى حالة نفسية خاصة، وتأثيرها قد يمتد أحيانًا إلى حياة الفنان خارج التصوير.