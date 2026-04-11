الصحة تنظم تدريبًا متقدمًا على أحدث أدوات التنبؤ بمخاطر الصحة العامة وتقييمها

عبدالصمد ماهر

نظّمت وزارة الصحة والسكان، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، برنامجًا تدريبيًا متخصصًا حول أحدث الأدوات العالمية لتقييم مخاطر الصحة العامة والتنبؤ بتأثيراتها المحتملة، وإعداد التوصيات الداعمة لاتخاذ القرارات السليمة والسريعة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن التدريب استهدف العاملين بإدارات الطب الوقائي والصحة العامة على المستوى المركزي، وشمل جانبًا نظريًا يشرح الأدوات المختلفة، إلى جانب تطبيق عملي من خلال محاكاة سيناريوهات أحداث صحية داخلية وخارجية.

وتناول كيفية تحديد حجم الخطر والسكان المعرضين له، ووضع الأولويات لاحتواء أي طارئ صحي محتمل، مع تقييم المتدربين عبر اختبارات قبل وبعد البرنامج.

تقييم المخاطر والاستعداد للطوارئ

ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، أن التدريب يعزز قدرات العاملين في القطاع الصحي على تقييم المخاطر والاستعداد للطوارئ، مشيرًا إلى أن سرعة وتنوع التغيرات في أحداث الصحة العامة يتطلبان يقظة دائمة وتقييمًا مستمرًا دقيقًا لدعم اتخاذ القرار في الوقت المناسب.

ووصف الدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة، البرنامج بأنه خطوة محورية نحو استجابة فعالة ومستدامة لأي أحداث صحية، مؤكدًا استمرار تدريب الفرق المركزية والطرفية لضمان جاهزية كاملة لجميع فرق القطاع.

وأشاد الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، بالجهود المصرية المستمرة في التعامل السليم مع الأحداث الصحية، مشددًا على الدور الرائد لمصر في مجال الصحة العامة والجاهزية للطوارئ، والإنجازات الدولية التي حققتها بشهادات الخلو من العديد من الأمراض المعدية والمدارية.

كما أثنى الدكتور عثمان المهل، مدير وحدة الترصد والاستخبارات ومكافحة الأوبئة بإدارة الطوارئ في المكتب الإقليمي للمنظمة، على التقدم الملموس الذي حققته مصر في تعزيز منظومة الصحة العامة.

