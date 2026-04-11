قبل بيعها بالسوق السوداء.. ضبط 4 آلاف لتر مواد بترولية بأسوان

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 آلاف لتر مواد بترولية "سولار" محملة على سيارة تم تجميعها وحجبها عن التداول تمهيداً لبيعها بأزيد من السعر المقرر بالسوق السوداء بأسوان.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (أحد الأشخاص) بتجميع وحجب المواد البترولية عن التداول بالأسواق لإعادة بيعها بأزيد من السعر المقرر بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه حال إستقلاله (سيارة فنطاس) محملة بـ (4 آلاف لتر مواد بترولية "سولار") بدائرة مركز شرطة أول أسوان ، وتبين تحصله على المواد البترولية من إحدى محطات الوقود الكائنة بدائرة قسم شرطة أول أسوان بمساعدة عامل بالمحطة "أمكن ضبطه" ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .





