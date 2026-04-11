عقب واقعة العضة.. تعليم الإسكندرية: إجراءات رادعة بمدرسة الشاطبي

أصدر الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم تعليماته بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في الواقعة صباح الخميس الماضي الموافق 9 من أبريل لفحص ومتابعة تعدي طالب بالصف الأول الإعدادي على زميله من خلال قضم أذنه وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك بشأن المنشور المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي بمدرسة الشاطبي الإعدادية الرسمية لغات بنين بإدارة وسط التعليمية.

وأفاد تقرير اللجنة المشكلة بوقوع مشاجرة بين الطالبين عقب قيام الطالب المعتدى عليه بالتعدي أولا على زميله بألفاظ خارجة وأفعال خادشة للحياء مما اضطر الآخر للدفاع عن نفسه وقام بعضه من أذنه .

هذا وقد حضر ولي أمر الطالب المعتدى عليه وتم التصالح وتنازل عن شكواه وتم تطبيق لائحة الانضباط وفصل الطالب المعتدي على زميله لمدة أسبوعين وإحالة المقصرين من المدرسة للمساءلة القانونية .



وشدد ( أبوزيد ) في تعليماته لمديري عموم الإدارات التعليمية على ضرورة عقد وتنظيم العديد من ندوات التوعية السلوكية للطلاب وعقد لقاءات تشاورية مع أولياء الأمور بشكل دوري منتظم لإشراك الأسرة في تعديل سلوك الطلاب ، كما شدد على اتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية رادعة مع الطلاب المخالفين وفق لائحة التحفيز والانضباط المدرسي .