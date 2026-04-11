انتشال جثة شاب غريق بأسيوط

تمكنت قوات الإنقاذ النهري، من انتشال جثة غريق، بقرية المطيعة محافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط؛ إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة غريق، بقرية المطيعة التابعة في محافظة أسيوط.

انتقل على الفور لموقع البلاغ؛ قوات الأمن وضباط الشرطة وسيارة الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري، وبالفحص والمعاينة تبين العثور على جثة شاب يدعى علي. ع. م، 33 عاما، بقرية المطيعه غرب البلد.



تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الايمان تحت تصرف النيابة العامة بأسيوط، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.