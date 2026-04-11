الغربية تعلن مواعيد توريد القمح لموسم 2026

ترأس اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية علاء عبد المعطي، اجتماع اللجنة العليا لتوريد القمح المحلي لموسم 2026، بحضور اللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام للمحافظة، والقيادات التنفيذية والأمنية، وممثلي مديريات الزراعة والتموين والجهات المعنية بالتخزين، ورؤساء المراكز والمدن، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال محصول القمح باعتباره أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد المحافظ خلال الاجتماع أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بمحصول القمح باعتباره “الذهب الأصفر” وأحد ركائز الأمن الغذائي، مشددًا على أن محافظة الغربية لن تدخر جهدًا في إنجاح موسم التوريد وضمان انضباط المنظومة من بداية الاستلام وحتى التخزين.

وأوضح المهندس حسام الدين محفوظ، وكيل وزارة الزراعة، أن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا الموسم بمحافظة الغربية بلغ نحو 137657 فدانًا، على أن يبدأ موسم التوريد اعتبارًا من 15 أبريل ويستمر حتى 15 أغسطس وفق الضوابط المنظمة.

تحرك تنفيذي عاجل

ومن جانبه، أشار المهندس ناصر العفيفي، وكيل وزارة التموين، إلى أنه تم تجهيز 20 موقعًا تخزينيًا على مستوى المحافظة بطاقة استيعابية تصل إلى 168440 طنًا، موزعة جغرافيًا لتغطية مختلف المراكز والمدن وتسهيل عمليات التوريد على المزارعين.

وخلال الاجتماع، شدد اللواء دكتور علاء عبد المعطي على ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط والتعليمات المنظمة لعملية التوريد، مع تكثيف المتابعة الميدانية اليومية، ومنع أي خروج للأقماح خارج نطاق المحافظة إلا بتصاريح رسمية معتمدة.

نقل القمح من الشون إلي الصوامع

كما وجه المحافظ بسرعة نقل القمح من الشون إلى الصوامع فور وصول نسب الامتلاء إلى 80%، ورفع درجة الاستعداد بالمواقع التخزينية، وتوفير نقاط إطفاء ثابتة أو متحركة بجوار كل موقع، مع التأكيد على رفع المخلفات بمحيط الشون والصوامع بشكل دوري، وصيانة الطرق والإنارة المؤدية إليها لضمان انتظام حركة النقل.

وفي السياق الأمني، كلف المحافظ الإدارة العامة للمرور بتكثيف الرقابة على المنافذ لمنع أي محاولات لتهريب القمح، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالتنسيق مع مباحث التموين، مع تعزيز التواجد المروري بالمحاور المؤدية لمواقع التوريد لمنع التكدسات.

حصر كميات الاقماح

كما شدد على دور الإدارات الزراعية في التواصل المباشر مع المزارعين وتوعيتهم بأهمية الالتزام بمواعيد التوريد، بما يحقق الاستقرار في منظومة الاستلام ويدعم جهود الدولة في تعزيز مخزونها الاستراتيجي من القمح.

واختتم محافظ الغربية الاجتماع بالتأكيد على استمرار المتابعة الميدانية طوال فترة التوريد، والعمل على تذليل أي معوقات بشكل فوري، مؤكدًا أن نجاح الموسم يعتمد على تكاتف كافة الجهات من أجل مصلحة الوطن.