قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعادل 1-1 يحسم الشوط الأول من مواجهة الأهلي وسموحة بالدوري
تصعيد بحري جديد .. مسؤول إيراني : لن نسمح بعبور أي سفينة دون ترخيص مسبق
برشلونة يحسم الديربي أمام إسبانيول ويعزز موقعه في الصدارة
دمرنا قدراتهم.. نتنياهو: إيران لا تمتلك أي منشأة لتخصيب اليورانيوم
وزير المالية: زيادة الأجور 21% لتحسين دخول العاملين والخدمات.. وتكلفتها تتجاوز 100 مليار جنيه
سيراميكا كليوباترا يسجل الهدف الأول في شباك إنبي بقدم بلحاج
واشنطن تشدد قبضتها الأمنية.. إلغاء الإقامة الدائمة لإيرانيين مرتبطين بطهران تمهيدا لترحيلهم
حريق بـ قصر العيني وإجلاء 40 مريضًا | تفاصيل الماس الكهربائي بالمستشفى
لقاءات رفيعة المستوى.. تعليق قوي من أحمد موسى على مفاوضات طهران وواشنطن في باكستان | بث مباشر
أحمد موسى : ترامب عايز الحرب مع إيران تتوقف عشان عنده انتخابات تجديد نصفي
إنهاء صراعات الطلاق .. الحمامصي يقترح إلغاء تبديد المنقولات
أحمد موسى: العالم يحمل ترامب مسئولية إغلاق مضيق هرمز بسبب الحرب على إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

الغربية تعلن مواعيد توريد القمح لموسم 2026

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

ترأس اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية علاء عبد المعطي، اجتماع اللجنة العليا لتوريد القمح المحلي لموسم 2026، بحضور اللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام للمحافظة، والقيادات التنفيذية والأمنية، وممثلي مديريات الزراعة والتموين والجهات المعنية بالتخزين، ورؤساء المراكز والمدن، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال محصول القمح باعتباره أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية.

توجيهات محافظ الغربية 

وأكد المحافظ خلال الاجتماع أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بمحصول القمح باعتباره “الذهب الأصفر” وأحد ركائز الأمن الغذائي، مشددًا على أن محافظة الغربية لن تدخر جهدًا في إنجاح موسم التوريد وضمان انضباط المنظومة من بداية الاستلام وحتى التخزين.

وأوضح المهندس حسام الدين محفوظ، وكيل وزارة الزراعة، أن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا الموسم بمحافظة الغربية بلغ نحو 137657 فدانًا، على أن يبدأ موسم التوريد اعتبارًا من 15 أبريل ويستمر حتى 15 أغسطس وفق الضوابط المنظمة.

تحرك تنفيذي عاجل 

ومن جانبه، أشار المهندس ناصر العفيفي، وكيل وزارة التموين، إلى أنه تم تجهيز 20 موقعًا تخزينيًا على مستوى المحافظة بطاقة استيعابية تصل إلى 168440 طنًا، موزعة جغرافيًا لتغطية مختلف المراكز والمدن وتسهيل عمليات التوريد على المزارعين.

وخلال الاجتماع، شدد اللواء دكتور علاء عبد المعطي على ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط والتعليمات المنظمة لعملية التوريد، مع تكثيف المتابعة الميدانية اليومية، ومنع أي خروج للأقماح خارج نطاق المحافظة إلا بتصاريح رسمية معتمدة.

نقل القمح من الشون إلي الصوامع 

كما وجه المحافظ بسرعة نقل القمح من الشون إلى الصوامع فور وصول نسب الامتلاء إلى 80%، ورفع درجة الاستعداد بالمواقع التخزينية، وتوفير نقاط إطفاء ثابتة أو متحركة بجوار كل موقع، مع التأكيد على رفع المخلفات بمحيط الشون والصوامع بشكل دوري، وصيانة الطرق والإنارة المؤدية إليها لضمان انتظام حركة النقل.

وفي السياق الأمني، كلف المحافظ الإدارة العامة للمرور بتكثيف الرقابة على المنافذ لمنع أي محاولات لتهريب القمح، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالتنسيق مع مباحث التموين، مع تعزيز التواجد المروري بالمحاور المؤدية لمواقع التوريد لمنع التكدسات.

حصر كميات الاقماح 

كما شدد على دور الإدارات الزراعية في التواصل المباشر مع المزارعين وتوعيتهم بأهمية الالتزام بمواعيد التوريد، بما يحقق الاستقرار في منظومة الاستلام ويدعم جهود الدولة في تعزيز مخزونها الاستراتيجي من القمح.

واختتم محافظ الغربية الاجتماع بالتأكيد على استمرار المتابعة الميدانية طوال فترة التوريد، والعمل على تذليل أي معوقات بشكل فوري، مؤكدًا أن نجاح الموسم يعتمد على تكاتف كافة الجهات من أجل مصلحة الوطن.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غدًا إجازة رسمية في مصر بمناسبة عيد القيامة؟.. اعرف المستحقين

غدًا إجازة رسمية في مصر بمناسبة عيد القيامة؟.. اعرف المستحقين

البنزين

بعد هبوط سعر النفط عالميا.. أسعار البنزين والسولار اليوم

مجتبى خامنئي

وجه مشوه وساق مفقودة.. تفاصيل صادمة عن حالة المرشد الإيراني الصحية وموعد ظهوره

400 جنيه نزول| تراجع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

400 جنيه نزول| تراجع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

تقديم الساعة 60 دقيقة

قدم ساعتك 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026 في مصر

شقق اسكان اجتماعي

خليك جاهز.. الأوراق المطلوبة للحصول على شقق اللإسكان الاجتماعي 2026

أسعار الطماطم

بعد ارتفاع كبير.. الطماطم تفاجئ الجميع بانخفاض جديد| بكام الكيلو؟

وزير التربية والتعليم

اجازة غداً للطلاب والمعلمين الأقباط بجميع المدارس بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة

ترشيحاتنا

نتنياهو

نتنياهو : قتلنا 8 علماء في إيران على صلة ببرنامجها النووي

وزارة الخارجية

وزارة الخارجية تهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد

نزار ئاميدي رئيس جمهورية العراق الجديد

اليماحي يهنئ نزار ئاميدي رئيس جمهورية العراق المنتخب

بالصور

تحذير .. الرنجة مجهولة المصدر تعرضك لمشاكل خطيرة تصل للوفاة

الفسيخ والرنجة
الفسيخ والرنجة
الفسيخ والرنجة

أسباب تراكم دهون البطن غير كثرة الطعام.. أمراض خفية

أمراض تسبب زيادة الوزن
أمراض تسبب زيادة الوزن
أمراض تسبب زيادة الوزن

أسوأ 5 سيارات موديل 2026 ندم أصحابها على شرائها

سيارات 2026
سيارات 2026
سيارات 2026

تحذير .. إذا ظهرت عليك هذه الأعراض بعد الفسيخ والرنجة اذهب للطبيب فورا

الفسيخ والرنجة
الفسيخ والرنجة
الفسيخ والرنجة

فيديو

ريهام عبدالغفور والتــ.ـحـرش

تعرضت للتحـرش من مسن.. ريهام عبدالغفور تكشف سر طفولتها

سبب وفاة والد سيمون

سبب مفاجئ.. سيمون تكشف كواليس صادمة وراء وفاة والدها

تريند الفخار

فخار بيتاكل.. ترند غريب على تيك توك يثير القلق وتحذيرات طبية

آية عبدالرحمن

آية عبدالرحمن تروي كواليس حوارها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : مازلت أتمنى أن تنحج

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

المزيد