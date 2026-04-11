انطلاق معسكر منتخب الناشئين استعداداً لكأس الأمم الأفريقية

انطلق اليوم معسكر منتخبنا الوطني مواليد 2009 بقيادة المدير الفني، حسين عبد اللطيف، على أحد ملاعب مشروع الهدف بمجمع المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، استعداداً للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقررة إقامتها في المغرب 13 مايو المقبل.

وشهد اليوم الأول للمعسكر تواجد 30 لاعباً، حيث من المقرر أن ينضم أمير حسن، المحترف في الدوري الهولندي للمعسكر بعد أيام قليلة، بينما أدى براء محمود، تدريبات تأهيلية وعلاجية بعد تعرضه للإصابة، خلال مشاركته مع المنتخب في التصفيات، التي أقيمت في مدينة بنغازي الليبية، حيث وضع الدكتور عمرو طه رئيس الجهاز الطبي برنامجاً للاعب لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ومن جانبه، قام عصام الحضري، مدير إدارة تطوير مدربي حراس المرمى، بعقد محاضرة فنية في الملعب مع رباعي حراسة المرمى بتواجد أمير عبدالحميد، مدرب حراس مرمى المنتخب.

وحضر المران الأول لمنتخب الناشئين اليوم، علاء عبدالعزيز، مدير إدارة المنتخبات الوطنية.

كما حرص الدكتور وليد درويش، عضو مجلس إدارة الاتحاد، والمشرف على المنتخب، على التواجد في المران لدعم الفريق، والاجتماع مع حسين عبداللطيف لوضع تصور المرحلة المقبلة، قبل السفر للبطولة المؤهلة لبطولة كأس العالم، في نهاية العام الحالي.