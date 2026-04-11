الجبلاية تنظم النسخة الأولى لبطولة EFAe لكرة القدم الإلكترونية

أقيمت اليوم، السبت بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم في مدينة السادس من أكتوبر، منافسات النسخة الأولى لبطولة EFAe "كرة القدم الإلكترونية" التي ينظمها الاتحاد، وشهدت مشاركة عدد كبير من اللاعبين المصنفين على المستوى العالمي.

وألقى الدكتور مصطفى عزام، الأمين العام للاتحاد المصري لكرة القدم، الكلمة الافتتاحية للبطولة، التي أشرف على تنظيمها محمد سمير زاهر، رئيس لجنة مسابقات كرة القدم الإلكترونية بالاتحاد المصري لكرة القدم، وشريف عبد الباقي، رئيس الاتحاد المصري للرياضات الإلكترونية.

وتعلن لجنة مسابقات كرة القدم الإلكترونية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء المنضمين لمنتخب مصر المشارك في تصفيات FIFAe Nations League 2026 يوم الثلاثاء، الموافق 14 أبريل الحالي.

وتُوج مصطفى محمد أحمد مهنا بلقب النسخة الأولى لبطولة Efootball Mobile

بينما احتل محمود محمد صابر المركز الثاني.

وتُوج معاذ عبد الله خليل بلقب النسخة الأولى لبطولة Efootball Console

بينما احتل عمرو خالد حفني المركز الثاني.

وتوج عبد العظيم محمود بلقب النسخة الأولى لبطولة Rocket League

بينما احتل مازن أيمن المركز الثاني.