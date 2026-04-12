لمتابعة انتظام التوريد .. محافظ الوادي الجديد تتفقد مركز تجميع القمح بقرية المعصرة بالداخلة

تفقدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، مركز تجميع محصول القمح بقرية المعصرة بمركز الداخلة ضمن جولتها الميدانية لمتابعة سير أعمال التوريد مع انطلاق الموسم الحالى، يرافقها السيد محمد كجك نائب المحافظ، والأستاذ جهاد متولي رئيس المركز، والدكتورة سلوى مصطفى مدير عام التموين بالمحافظة.

واطّلعت المحافظ على جاهزية الموقع وآليات الاستلام بمركز التجميع والذي يعمل بسعة تخزينية تصل إلى 300 طن، موجهةً بالالتزام بالاشتراطات الفنية والصحية للتخزين الآمن وفق معايير الجودة والسلامة، مع تأمين الموقع وإحكام إجراءات التداول والتخزين؛ فضلًا عن تيسير الإجراءات أمام المزارعين وتسريع وتيرة الاستلام، بما يدعم تحقيق المستهدفات ويعزز كفاءة منظومة توريد القمح.