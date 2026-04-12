تانك سولار مخفي.. ضبط 10 أطنان زيوت سيارات و24 ألف لتر مواد بترولية متلاعب بها بالغربية

شنت مديرية التموين حملة رقابية على عدد من المراكز في إطار توجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية بتشديد الرقابة على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، وبمتابعة المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين بالغربية.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت الحملة عن ضبط تانك سولار مخفي تحت الأرض داخل محطة وقود بكفر الزيات، يحتوي على 4000 لتر سولار، إلى جانب ضبط معدات تستخدم في سحب الوقود، بما يشير إلى وجود تلاعب في المواد البترولية،كما تم ضبط مخزن غير مرخص بجوار المحطة به نحو 10 أطنان زيوت سيارات داخل جراكن، بدون مستندات، وبتواريخ إنتاج قديمة.

تحرك تنفيذي عاجل

وفي السياق نفسه، تم رصد تلاعب في كميات من المواد البترولية بعدد من محطات الوقود، حيث بلغت الكميات المتصرف فيها 11,923 لتر بنزين وسولار، إلى جانب تجميع 12,996 لتر سولار بغرض البيع خارج القنوات الرسمية، بإجمالي أكثر من 24 ألف لتر،كما تم تحرير 5 محاضر لمستودعات بوتاجاز لمخالفات شملت عدم الإعلان عن الأسعار والغلق أثناء مواعيد العمل،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والتحفظ على المضبوطات، والعرض على النيابة العامة.

ردع مخالفين

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات التموينية بشكل يومي، وعدم التهاون مع أي تلاعب بالمواد البترولية أو السلع المدعمة، حفاظًا على حقوق المواطنين.