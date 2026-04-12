43 شاطئًا و10 أرقام للشكاوى.. رفع الاستعدادات لأعياد الربيع بالإسكندرية

وجه المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، برفع درجة الاستعداد لاستقبال أعياد الربيع “شم النسيم”، وضرورة توفير أقصى درجات الانضباط والسلامة على شواطئ الإسكندرية.

وأعلن العميد أحمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد بجميع قطاعاتها، وذلك تزامناً مع احتفالات أعياد الربيع “شم النسيم”، لضمان تقديم أفضل الخدمات لمواطني الإسكندرية وزوارها من مختلف المحافظات، حيث تم فتح ١٩ شاطئًا بالقطاع الشرقي و٢٤ شاطئًا بالقطاع الغربي لاستقبال الرواد، مع تكثيف الرقابة الميدانية من خلال المرور بشكل دوري على جميع الشواطئ للتأكد من التزام المستأجرين بالتعليمات، إلى جانب تنفيذ حملات تفتيشية موسعة تشمل المحال والمقاهي والكافتيريات والفنادق وقاعات الأفراح التابعة للإدارة، بما يضمن الحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة والانضباط العام.

كما تم تفعيل منظومة متكاملة للتواصل وتلقي شكاوى المواطنين، من خلال تجهيز 10 خطوط ساخنة موزعة بين الشكاوى العامة وشكاوى السياحة، بما يتيح سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو مخالفات، وذلك في إطار الحرص على توفير بيئة آمنة ومناسبة لجميع الرواد خلال فترة الأعياد.

وأكد محافظ الإسكندرية حرص المحافظة على استمرار رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين، موجهاً جميع الأجهزة التنفيذية ببذل أقصى الجهود لضمان ظهور المدينة بالشكل الحضاري اللائق بها، بما يعكس مكانة الإسكندرية كواحدة من أهم المقاصد السياحية والترفيهية في مصر.

وفي حالة وجود أي شكاوى، يمكن التواصل عبر الخطوط الساخنة المخصصة لتلقي البلاغات.

أرقام الشكاوى العامة (7 خطوط):

​01270746490

​01289252668

01270477199

​01225304022

​01119555946

​01283136655

​01222970127

​2. أرقام شكاوى السياحة (3 خطوط):

​01274227055

​01228578676

​01223772104