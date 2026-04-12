محافظات

43 شاطئًا و10 أرقام للشكاوى.. رفع الاستعدادات لأعياد الربيع بالإسكندرية

أحمد بسيوني

وجه المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، برفع درجة الاستعداد لاستقبال أعياد الربيع “شم النسيم”، وضرورة توفير أقصى درجات الانضباط والسلامة على شواطئ الإسكندرية.

وأعلن العميد أحمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد بجميع قطاعاتها، وذلك تزامناً مع احتفالات أعياد الربيع “شم النسيم”، لضمان تقديم أفضل الخدمات لمواطني الإسكندرية وزوارها من مختلف المحافظات، حيث تم فتح ١٩ شاطئًا بالقطاع الشرقي و٢٤ شاطئًا بالقطاع الغربي لاستقبال الرواد، مع تكثيف الرقابة الميدانية من خلال المرور بشكل دوري على جميع الشواطئ للتأكد من التزام المستأجرين بالتعليمات، إلى جانب تنفيذ حملات تفتيشية موسعة تشمل المحال والمقاهي والكافتيريات والفنادق وقاعات الأفراح التابعة للإدارة، بما يضمن الحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة والانضباط العام.

كما تم تفعيل منظومة متكاملة للتواصل وتلقي شكاوى المواطنين، من خلال تجهيز 10 خطوط ساخنة موزعة بين الشكاوى العامة وشكاوى السياحة، بما يتيح سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو مخالفات، وذلك في إطار الحرص على توفير بيئة آمنة ومناسبة لجميع الرواد خلال فترة الأعياد.

وأكد محافظ الإسكندرية حرص المحافظة على استمرار رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين، موجهاً جميع الأجهزة التنفيذية ببذل أقصى الجهود لضمان ظهور المدينة بالشكل الحضاري اللائق بها، بما يعكس مكانة الإسكندرية كواحدة من أهم المقاصد السياحية والترفيهية في مصر.

وفي حالة وجود أي شكاوى، يمكن التواصل عبر الخطوط الساخنة المخصصة لتلقي البلاغات.

أرقام الشكاوى العامة (7 خطوط):
​01270746490
​01289252668

01270477199
​01225304022
​01119555946
​01283136655
​01222970127
​2. أرقام شكاوى السياحة (3 خطوط):
​01274227055
​01228578676
​01223772104

الإسكندرية شواطئ أعياد الربيع شم النسيم درجة الاستعداد

تفاصيل جديدة في واقعة فتاة سموحة.. نغمة هاتف غريبة في اللايف وطليقها كلمة السر

ماذا نعرف عن واقعة سموحة؟

ضغوط نفسية وأعباء معيشية.. ماذا نعرف عن واقعة سموحة؟

صورة ارشيفية

خلوا بالكوا من ولادي .. سيدة تنهي حياتها من شرفة منزلها في سموحة | تفاصيل صادمة

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات شهر ابريل 2026 .. قرارات نهائية بشأنه

وسام وطاهر

رد فعل مُثير من وسام أبوعلي بعد هدف طاهر محمد طاهر في الـ+90 بمواجهة سموحة

عداد الكهرباء

ركب عدادين .. حل عملي لتقليل فاتورة الكهرباء

صورة أرشيفية

أحد جيران بلوجر الإسكندرية يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها

رنجة

البرميل بـ7 ملايين جنيه.. قصة أغلى «رنجة» في العالم وسر ارتفاع سعرها

أجندة قصور الثقافة .. انطلاق معرض الشلاتين للكتاب.. احتفالات بـ عيد الربيع.. وأنشطة متنوعة بالمسرح المتنقل وأتوبيس الفن

مأساة بث مباشر تهز الإسكندرية.. ما دور الطب النفسي والدعم المجتمعي في مواجهة الانتحار؟

بعد مأساة سيدة الإسكندرية.. ما دور الطب النفسي والدعم المجتمعي في مواجهة الانتحار؟

الحد الأدنى للأجور لعام 2026

جدول الحد الأدنى للأجور 2026 بعد الزيادة الجديدة.. هتقبض كام؟

نمير عبد المسيح

نمير عبد المسيح: أتفهم عدم جماهيرية الفيلم الوثائقي لدى الجمهور.. خاص بالفيديو

صورة من تكريم وزير الدفاع لقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: القوات المسلحة ستظل زاخرة بالكفاءات القادرة على خدمة الوطن والدفاع عنه

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: زينة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : مازلت أتمنى أن تنحج

