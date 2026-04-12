فشل المفاوضات الأمريكية الإيرانية يلقي بظلاله علي أسواق المال العربية بختام تعاملات اليوم
ترامب يحذر إيران من تصعيد خطير في مضيق هرمز وسط تعثر المفاوضات النووية
قاليباف: واشنطن لم تحظ بثقة الوفد الإيراني خلال مفاوضات إسلام أباد
ترامب: الإيرانيون لم يتركوا طاولة المفاوضات وسيعودون ويمنحوننا ما نريد
ترامب: إيران ستعود وتمنحنا كل ما نريد تحت ضغط الحصار الشامل
للمرة الثانية.. تجديد حبس نجل أحمد حسام ميدو لحيازته المخدرات
ترامب: الناتو يريد المساعدة في فتح مضيق هرمز للملاحة
بالأسماء.. وزيرة الثقافة تصدر حركة تعيينات جديدة لتطوير الأداء
45 ألف و 400 تذكرة.. زيادة عدد جماهير الزمالك أمام بلوزداد بـ الكونفيدرالية
وزير البترول: تسريع تنفيذ مجمع أسيوط لخفض أعباء استيراد السولار
بيان عاجل من الزمالك بشأن تذاكر الجمهور فى مباراة شباب بلوزداد بالكونفدرالية
سقوط “تمناية” في نيل المراغة.. النهر يبتلع جدة وحفيديها بـ سوهاج
نائب: لابد من تقييم دور مجلس القومي للمرأة.. وتعزيز آليات الدعم للسيدات

الدكتور ياسر الهضيبي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب
معتز الخصوصي

أكد الدكتور  ياسر الهضيبي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن المرحلة الراهنة تتطلب مراجعة شاملة لأدوار وآليات عمل المؤسسات المعنية بحماية ودعم المرأة، وفي مقدمتها المجلس القومي للمرأة، بما يواكب التحديات الاجتماعية والنفسية والاقتصادية المتسارعة التي تواجهها السيدات في المجتمع المصري، مشيرا إلى أن الدولة المصرية حققت خلال السنوات الماضية تقدما ملحوظا في ملف تمكين المرأة على المستويات التشريعية والسياسية، إلا أن هناك فجوة لا تزال قائمة بين الإطار المؤسسي النظري وآليات التطبيق الفعلي على أرض الواقع، خاصة فيما يتعلق بملفات الدعم النفسي والتدخلات الوقائية المبكرة.

وأشار " الهضيبي"  إلى أن العديد من الحالات التي تمر بأزمات مركبة، سواء كانت ضغوطا اقتصادية أو أسرية أو نفسية، لا تجد المسارات الكافية أو السريعة للوصول إلى الدعم المناسب، وهو ما يستدعي إعادة تقييم أدوات الرصد والاستجابة لدى الجهات المختصة، وعلى رأسها المجلس القومي للمرأة، لضمان فاعلية أكبر في التعامل مع هذه التحديات، مشددا  على أهمية الانتقال من نمط "رد الفعل"  إلى "السياسات الاستباقية"  من خلال تبني برامج ميدانية تستهدف الفئات الأكثر عرضة للضغوط، وتوسيع نطاق خدمات الدعم النفسي والاجتماعي، بما يشمل إتاحة قنوات تواصل آمنة وسريعة، تعمل على مدار الساعة، وتتمتع بدرجة عالية من المهنية والسرية.

كما دعا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى ضرورة تطوير آليات التعاون بين المجلس القومي للمرأة ومؤسسات الدولة المختلفة، خاصة وزارات التضامن الاجتماعي والصحة والتعليم، بما يضمن تكامل الأدوار وتبادل قواعد البيانات، بما يسهم في سرعة تحديد الحالات الأكثر احتياجا للتدخل، وتقديم الدعم اللازم لها قبل تفاقم الأوضاع، مطالبا بإطلاق حملات توعية موسعة تستهدف رفع الوعي المجتمعي بقضايا الصحة النفسية للمرأة، والتعامل مع الضغوط الحياتية، إلى جانب تعزيز ثقافة طلب المساعدة، والقضاء على الوصم المرتبط باللجوء إلى الدعم النفسي، مؤكدا أن بناء الإنسان يمثل حجر الزاوية في أي عملية تنموية حقيقية.

وفي سياق متصل، أكد النائب ياسر الهضيبي على أهمية إدماج البعد الرقمي ضمن استراتيجيات المجلس، من خلال التعامل مع التأثيرات المتزايدة لوسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية للسيدات، والعمل على تقديم برامج توعوية وتدريبية تساعدهن على التعامل مع الضغوط الرقمية، ومواجهة أي ممارسات سلبية قد يتعرضن لها عبر هذه المنصات، مشددا على أن تطوير أداء المجلس القومي للمرأة يجب أن يأتي في إطار رؤية أشمل لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، بما يضمن توفير بيئة آمنة وداعمة للمرأة المصرية، ويعزز من قدرتها على مواجهة التحديات المختلفة دون أن تُترك بمفردها في مواجهة الأزمات.

صورة ارشيفية

تفاصيل جديدة في واقعة فتاة سموحة.. نغمة هاتف غريبة في اللايف وطليقها كلمة السر

ماذا نعرف عن واقعة سموحة؟

ضغوط نفسية وأعباء معيشية.. ماذا نعرف عن واقعة سموحة؟

صورة ارشيفية

خلوا بالكوا من ولادي .. سيدة تنهي حياتها من شرفة منزلها في سموحة | تفاصيل صادمة

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات شهر ابريل 2026 .. قرارات نهائية بشأنه

صورة أرشيفية

أحد جيران بلوجر الإسكندرية يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها

عداد الكهرباء

ركب عدادين .. حل عملي لتقليل فاتورة الكهرباء

صلاة الفجر قبل الشروق

هل صلاة الفجر قبل الشروق بدقائق حاضر أم قضاء؟.. انتبه لـ10 حقائق

الدولار

دون الـ 53 جنيها.. أسعار الدولار اليوم الأحد في مصر

الدكتور أشرف الشرقاوي، أستاذ الدراسات الإسرائيلية،

إسرائيل تعيد توجيه الصراع نحو حزب الله بعد فشلها في الحرب متعددة الجبهات

أرشيفية

شم النسيم.. سعر طبق البيض اليوم في بورصة الدواجن 12 أبريل 2026

ابناء

هند قطب تحذر: التعلق المرضي بين الأهل والأبناء يهدد استقلالية الطفل ويخلق أزمة نفسية مستمرة

بالصور

دودة الأنيساكس في أسماك الرنجة المخاطر الصحية وطرق الوقاية

دودة الأنيساكس في أسماك الرنجة المخاطر الصحية وطرق الوقاية

الطريقة الأساسية لتحضير الرنجة بالطحينة في شم النسيم

تحضير الرنجة بالطحينة

الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تفتح أبوابها للاحتفال مع الأطفال بـ يوم اليتيم

الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تفتح أبوابها للاحتفال مع أطفال مصر بيوم اليتيم

في شم النسيم.. طريقة عمل عصير ليمون بالنعناع

فى شم النسيم ..طريقة عمل عصير ليمون بالنعناع

الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تفتح أبوابها للاحتفال مع أطفال مصر بيوم اليتيم

الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تفتح أبوابها للاحتفال مع الأطفال بـ يوم اليتيم

نمير عبد المسيح

نمير عبد المسيح: أتفهم عدم جماهيرية الفيلم الوثائقي لدى الجمهور.. خاص بالفيديو

صورة من تكريم وزير الدفاع لقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: القوات المسلحة ستظل زاخرة بالكفاءات القادرة على خدمة الوطن والدفاع عنه

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: زينة الحياة

