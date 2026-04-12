كريستال بالاس يحقق فوزا مثيرا على نيوكاسل بالدوري الإنجليزي

حقق فريق كريستال بالاس فوزا مثيرا على مضيفه نيوكاسل يونايتد بنتيجة هدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب "سيلهرست بارك" ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدورى الانجليزي الممتاز.

تقدم نيوكاسل في الشوط الأول بهدف دون رد سجله ويليام أوسولا في الدقيقة 43، وتعادل جان فيليب ماتيتا في الدقيقة 80 من الشوط الثانى، قبل أن يعود نفس اللاعب ويسجل هدف الفوز القاتل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلاً من الضائع (90+4).

وبهذا الفوز، صعد فريق كريستال بالاس إلى المركز الثالث عشر برصيد 42 نقطة، بينما تجمد رصيد نيوكاسل يونايتد عند 42 نقطة فى المركز الرابع.