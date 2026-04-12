الليلة .. موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

يستضيف ملعب ستامفورد بريدج مواجهة قوية تجمع بين تشيلسي ومانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026.

ويدخل مانشستر سيتي اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 61 نقطة، ساعيًا لمواصلة الضغط على المتصدر والمنافسة بقوة على اللقب، بينما يحتل تشيلسي المركز السادس برصيد 48 نقطة، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية تعزز فرصه في التأهل للمسابقات الأوروبية.

موعد المباراة

تُقام المباراة اليوم، الأحد الموافق 12 أبريل 2026، وتنطلق صفارة البداية في:

5:30 مساء بتوقيت القاهرة.

6:30 مساءً بتوقيت السعودية.

7:30 مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة

تنقل المباراة عبر شبكة beIN Sports، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD1، المالكة لحقوق بث البطولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتُعد المباراة واحدة من أبرز مواجهات الجولة، نظرًا لقيمة الفريقين وطموحاتهما المختلفة في جدول الترتيب، ما يمنحها طابعًا تنافسيًا مرتفعًا.