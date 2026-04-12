عضو بالشيوخ: توجيهات الرئيس السيسي تعزز كفاءة الأسواق وتحقق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك

قال شعبان رأفت عبد اللطيف عضو مجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بشأن أهمية العمل وفق رؤية موحدة تمثل خارطة طريق واضحة لمختلف مؤسسات الدولة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الإمكانات والموارد المتاحة، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ في بيان أن هذه التوجيهات تؤكد حرص القيادة السياسية على تطوير منظومة العمل الحكومي وتعزيز كفاءة الأسواق، بما يحقق حالة من التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، ويدعم استقرار الأسواق وتوفير السلع والخدمات للمواطنين بجودة مناسبة وأسعار عادلة.

وأشار النائب إلى أن العمل وفق رؤية موحدة بين مؤسسات الدولة المختلفة يسهم في رفع كفاءة الأداء الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لتعظيم معدلات الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أن توجيهات الرئيس تعكس إدراكًا عميقًا لطبيعة التحديات الاقتصادية الراهنة، وحرصًا على وضع حلول عملية تضمن تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وهو ما يتطلب استمرار العمل الجاد وتكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة.

وأكد شعبان رأفت عبد اللطيف أن مجلس الشيوخ يدعم كل الخطوات والإجراءات التي من شأنها تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني وتحقيق التوازن داخل الأسواق، بما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين ويعزز مسيرة التنمية الشاملة في مصر.