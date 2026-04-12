اقتصادية الشيوخ: الصناعة أساس توفير العملة الصعبة للاقتصاد القومي

قال أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، إن “الصناعة هي المستقبل من أجل توفير العملة الصعبة لمصر، وبالتالي فليس لدينا حل إلا زيادة معدلات الصناعة في مصر وزيادة التصدير من خلال الصناعة”.

وأكد عبد الغني لـ"صدى البلد"، على ضرورة تعظيم مستلزمات الإنتاج التي تدخل في الصناعة المصرية، بدلا من الاستيراد من الخارج، مؤكدا ضرورة اختيار أكثر من 4 صناعات بهدف تعظيم الاستفادة من مستلزمات الإنتاج.

وكان قد أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن أهم معيار للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري هو وضوح وشفافية السياسات النقدية والمالية للدولة .

وقال مصطفى مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي: "لدينا سياسة نقدية مرنة والدولة استوعبت الأزمة الاقتصادية العالمية وموارد النقد الأجنبي في مصر لم تتأثر".

وتابع مصطفى مدبولي: "حريصون على تواجد المزيد من الحوافز لتشجيع المستثمرين المحليين او الأجانب لضخ استثمارات داخل مصر ".

وأكمل مدبولي: "نحتاج إلى مزيد من الإجراءات لتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر ".