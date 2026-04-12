لعشاق الفخامة.. مواصفات رولز رويس جوست 2026| صور

تعد رولز رويس جوست واحدة من أكثر السيارات فخامة على مستوى العالم، حيث تجمع بين دقة التصنيع مع باقة كبيرة من التجهيزات والتي تركز على راحة الركاب بالدرجة الأولى، إلى جانب مواد فاخرة، وقدرات فنية قوية.

أبعاد رولز رويس جوست

يصل طول جوست إلى نحو 5.54 متر، مع عرض يقارب 1.99 متر وارتفاع يبلغ 1.57 متر، بينما تمتد قاعدة العجلات إلى 3.29 متر، ويصل وزن السيارة إلى أكثر من 2.5 طن، مع الارتكاز على جنوط أنيقة ذات تصميم هندسي مميز.

محركات وأداء رولز رويس جوست

تعتمد جوست 2026 على محرك بنزين مكون من 12 أسطوانة بسعة 6.75 لتر مع شاحني توربو، ويولد المحرك قوة تصل إلى 571 حصان مع عزم دوران يبلغ 850 نيوتن متر، ما يسمح بالتسارع من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.8 ثانية.

أما نسخة بلاك بادج فتقدم أداءً أعلى بقوة تصل إلى 600 حصان، مع زمن تسارع يقارب 4.7 ثانية وصولًا من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كم/ساعة، وترتبط هذه المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات مع نظام دفع كلي، فيما يتم تحديد السرعة القصوى إلكترونيًا عند 250 كيلومتر في الساعة.

مواصفات رولز رويس جوست

تضم السيارة رولز رويس جوست حزمة من أنظمة السلامة، وتشمل تقنيات التحذير من التصادم الأمامي، ومكابح الطوارئ التلقائية، إلى جانب أنظمة مراقبة المسار والتنبيه عند الانحراف.

وتتوفر خاصية مراقبة النقطة العمياء وتحذير حركة المرور الخلفية، مع حساسات أمامية وخلفية وكاميرات خارجية، وتدعم هذه الأنظمة مجموعة من التقنيات الأساسية مثل نظام الثبات الإلكتروني، والتحكم في الجر، والمكابح المانعة للانغلاق مع التوزيع الإلكتروني.

تأتي رولز رويس جوست بنظام تكييف أوتوماتيكي رباعي المناطق، مع فتحات مخصصة للركاب في الخلف، وتتوفر المقاعد الخلفية بخاصيتي التدفئة والتبريد، بينما تقدم المقاعد الأمامية وظائف متقدمة تشمل التعديل الكهربائي والذاكرة والتدليك.

ويأتي المقود مكسوًا بالجلد مع إمكانية التدفئة، إلى جانب تجهيزات إضافية مثل ثلاجة مدمجة للمشروبات وشاشات ترفيه للركاب في الصف الثاني، بالإضافة إلى إضاءة داخلية محيطية، نظام صوتي ترفيهي عالي الأداء، نوافذ مظللة للخصوصية.