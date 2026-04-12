نجم مانشستر يونايتد: المشاركة مع منتخب البرازيل في المونديال حلم

أكد اللاعب البرازيلي كاسيميرو، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن تمثيل منتخب بلاده في بطولة كأس العالم هو حلم كبير لأي لاعب ومن أصعب الأمور التي يواجهها أي برازيلي.

وتنافس البرازيل في المجموعة الثالثة بكأس العالم، الذي سينطلق في 11 يونيو المقبل، بجانب منتخبات المغرب وهايتي، واسكتلندا.

وقال كاسيميرو لموقع ناديه: "أعتقد أن اللعب مع المنتخب البرازيلي في كأس العالم هو أحد أكبر أحلام أي برازيلي، وخاصة بالنسبة للعديد من اللاعبين الذين قد يكونون في مركزي، لذا، بالنسبة لي، إنه شعور رائع، ومن أصعب الأمور التي قد يواجهها أي برازيلي، أو أي لاعب كرة قدم، هو تمثيل البرازيل في كأس العالم".

وأضاف: "أعتقد أننا سنصل في حالة جيدة، فلدينا تشكيلة جيدة ولاعبون مميزون، نحن قريبون، ولكن في الوقت نفسه، لا يزال أمامنا طريق طويل، لا يهم ما نفعله الآن إن لم نتمكن من الحفاظ على هذا المستوى في يونيو ويوليو، المهم هو ما سيحدث في كأس العالم".

وعن أفضل لاعب برازيلي من وجهة نظره، قال: "لم أرَ بيليه شخصيًا، لكن بالنسبة للبرازيليين، بيليه هو رقم واحد، أكن له احترامًا كبيرًا لما قدمه لكرة القدم ولمكانته فيها وما زال عليها، لكنني أنتمي إلى جيل أحدث، أحب الكثيرين.. فالبرازيل تضم العديد من اللاعبين المميزين، رونالدو، روبرتو كارلوس، ريفالدو، كاكا، جيلبرتو سيلفا، دونجا، ماورو سيلفا، زيكو، كافو، ديدا، من الصعب اختيار لاعب واحد فقط، لكن هؤلاء هم من أتذكرهم في الفترة الأخيرة".

ومن المقرر أن يغادر كاسيميرو مانشستر يونايتد مع نهاية الموسم الجاري 2025- 2026 بعد أربع سنوات قضاها في أولد ترافورد.

وأتم كاسيميرو تصريحاته: "سأظل بالتأكيد دائما أتابع هذا النادي وأشجعه، سيبقى دائما في قلبي وسأظل أدعمه، أقول دائما عندما يحين يوم رحيلي، سيكون هناك مشجع آخر مع النادي".