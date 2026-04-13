متحف ملوي يطلق سادس فعاليات الكامب الشتوي..تفاصيل

اطلق متحف ملوي سادس فعاليات الكامب الشتوي ٢ بأولى الحصص المتحفية، في تجربة تعليمية تفاعلية جمعت بين المتعة والمعرفة.



أوضحت إدارة متحف ملوي، أن الفعاليات تضمّنت حصة أنشطة تطبيقية عززت الفهم والملاحظة والتفكير، حيث تفاعل المشاركون مع القطع الأثرية من خلال أسئلة تحفيزية ومهام عملية تُنمّي مهارات التحليل والاكتشاف. لم تكن مجرد زيارة، بل كانت رحلة استكشاف حقيقية داخل بيئة تعليمية ملهمة.



ونظيم المتحف ورشة فنية دامجة هدفت إلى تقديم مفهوم التوحد للأطفال بطريقة بسيطة ومرئية، باستخدام الصور والبطاقات والرسوم التوضيحية، بما يعزز قيم التقبل والتنوع، والتوعية بكيفية التعامل الإيجابي مع أصدقائنا من ذوي التوحد.



متحف ملوى ، يصنف كمتحف إقليمي متميز واجهته تقارب واجهة المعابد اليونانية حيث يتكون من طابقين، تبلغ مساحة المتحف الكلية 2500 متر مربع ويتكون المتحف من طابقين الطابق الأول يضم ثلاثة قاعات للعرض والطابق الثاني مكتبة وقاعات للأنشطة.

ويعرض بالمتحف 950 قطعة في 3 قاعات للعرض المتحفي، حيث يعتبر المتحف مرآه للعصور التاريخية التي مرت على مصر الوسطي، وتشمل القاعة الأولى القطع الأثرية التي تضم موضوعات تصور الحياة اليومية للمصري القديم والأسرة المصرية ‏القديمة.