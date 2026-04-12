دنيا عبد العزيز تحيي الذكرى السادسة لوفاة والدتها برسالة مؤثرة

أحيت الفنانة دنيا عبد العزيز الذكرى السادسة لوفاة والدتها، من خلال رسالة مؤثرة نشرتها عبر حساباتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، عبّرت فيها عن اشتياقها الكبير لها وتأثرها بغيابها.

وقالت دنيا إن فقدان والدتها ما زال يترك أثرًا عميقًا في حياتها، مشيرة إلى أن مشاعر الحزن تزداد مع مرور الوقت، ووصفت السنوات الماضية بأنها كانت صعبة وقاسية عليها.

وطلبت دنيا عبدالعزيز من متابعيها الدعاء لوالدتها بالرحمة والمغفرة، في ذكرى رحيلها.

وعبرت الفنانة دنيا عبدالعزيز، عن حبها العميق وتقديرها لوالدتها، التي رحلت عن عالمنا، من خلال رسالة مؤثرة بمناسبة عيد الأم الذي يوافق اليوم 21 مارس.



وكتبت دنيا عبدالعزيز، عبر "إنستجرام" تعليقا على صورة ظهرت فيها طفلة وتحملها والدتها: أول عيد أم وأنا أم بس من غير أمي، الله يرحمك يا أمي ويصبر قلبي على الوجع".

آخر أعمال دنيا عبدالعزيز

الجدير بالذكر أن أخر اعمال دنيا عبد العزيز الجزء الخامس من مسلسل المداح.. أسطورة العهد، بطولة حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، هبة مجدي، خالد سرحان، وإخراج أحمد سمير فرج.