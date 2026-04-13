متحف الغردقة يرسم البسمة على وجوه الأطفال احتفالا بيوم اليتيم

نظم متحف الغردقة احتفالية بمناسبة يوم اليتيم بالتعاون مع مكتبة مصر المتنقله فرع الغردقة، في إطار حرص متحف الغردقة على تعزيز دوره المجتمعي، والمشاركة الفعالة مع جميع مؤسسات الدولة والإهتمام بجميع فئات المجتمع المدني.

أوضحت إدارة متحف الغردقة، أن الاحتفالية تضمنت إستضافة بعض الاطفال وتقديم عروض فنية استعراضية وعرض عرائس وورش عمل فنية وجولات ارشادية للاطفال المشاركين.

يذكر أن تمتد مساحة المتحف على مساحة تزيد عن 10 آلاف متر مربع، حيث يشكلت ثلث المساحة لصالة العرض المتحفي التي تستوعب مجموعة من القطع الأثرية النادرة والمتنوعة من مختلف الحضارات، بما في ذلك الفرعونية، الرومانية، القبطية، والإسلامية.



ويعد متحف الغردقة واحدًا من أبرز المعالم السياحية بالبحر الأحمر، حيث تم تجهيزه بأحدث الخدمات المتحفية والتقنيات الحديثة لضمان تجربة ثقافية مميزة للزوار.

ومن بين القطع الأثرية المميزة التي يمكن العثور عليها في المتحف، مجموعة الملك توت عنخ آمون، وتمثال الملكة ميريت أمون، ولوحة الأميرة فاطمة اسماعيل، بالإضافة إلى قطع من حطام سفينة غارقة بالقرب من جزيرة سعدانة.