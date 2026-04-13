كهرباء بلا دعم.. أصحاب العداد الكودي يعانون من ارتفاع الأسعار مقارنة بالعداد القانوني

الترشيد في حالة العداد الكودي لم يعد مجرد استجابة لحملات ترشيد استهلاك الكهرباء ، بل أصبح ضرورة للحفاظ على رصيد عداد الكهرباء.

وفي السياق ذاته تعالت شكاوى أصحاب العدادات الكودية من ارتفاع أسعار استهلاكهم مقارنة بأسعار الكهرباء للعداد القانوني.

حيث يواجه مستخدمو العداد الكودي، أسعار استهلاك مرتفعة،مقارنة بأصحاب العداد القانوني، فهم محرومون من نظام الشرائح المدعومة الذي يخفف العبء عن الاستهلاك المنزلي المحدود، فيحاسبون بسعر موحد مرتفع منذ أول كيلووات يتم استهلاكه، أما أصحاب العدادات القانونية فيبدأ المشترك في العداد القانوني استهلاكه بسعر منخفض ضمن الشريحة الأولى،التي يصل الكيلو فيها الي 68 قرش ، بينما يدفع مستخدم العداد الكودي سعرًا ثابتًا مرتفعًا يبلغ نحو 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة، دون أي دعم أو تخفيض تدريجي.

هذا الفارق السعري ينعكس بشكل مباشر على نمط استهلاك الكهرباء داخل المنازل، حيث يصبح الترشيد ضرورة ملحة وليس خيارًا.

فالأجهزة الكهربائية التي قد تبدو عادية في استخدامها اليومي، مثل السخانات الكهربائية أو الغلايات أو حتى المصابيح التقليدية، تستنزف رصيد الشحن.

نصائح لترشيد الكهرباء لأصحاب العداد الكودي

يحذر المختصون من ما يُعرف بـ"الاستهلاك الخفي" أو "الشبحي"، الناتج عن ترك الأجهزة موصولة بالكهرباء دون استخدام فعلي، مثل الشواحن وأجهزة الاستقبال، مؤكدين أن هذا النمط من الاستهلاك قد يبدو بسيطًا في العدادات المدعومة، لكنه يمثل تكلفة متراكمة وملحوظة في العداد الكودي.

كما يُعد السخان الكهربائي أحد أبرز مصادر استهلاك الطاقة، حيث يؤدي تشغيله لفترات طويلة إلى استهلاك كميات كبيرة من الكهرباء في وقت قصير، ما يتطلب استخدامه بشكل رشيد، كتشغيله قبل الاستخدام مباشرة وإيقافه فور الانتهاء.

وفي السياق ذاته، ينصح المختصون بالتحول إلى استخدام مصابيح الإضاءة من نوع LED، التي تستهلك طاقة أقل بكثير مقارنة بالمصابيح التقليدية، فضلًا عن الحد من استخدام الأجهزة ذات الاستهلاك المرتفع إلا في أضيق الحدود.