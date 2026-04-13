الرياضة تعلن استكمال زراعة نجيل ستاد المصري الجديد .. صور

أعلنت وزارة الشباب والرياضة الانتهاء من أعمال تركيب وزراعة النجيل بالملعب الرئيسي باستاد النادي المصري الجديد بمحافظة بورسعيد، وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية المعتمدة دولياً، وذلك في إطار توجه الدولة المصرية نحو تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية الرياضية، بما يعزز من دعم الحركة الرياضية ويوفر منشآت حديثة تليق بالأندية المصرية وجماهيرها.

وأوضحت الوزارة أن أعمال الزراعة تمت باستخدام نظام النجيلة الهايبرد (Hybrid Grass)، الذي يجمع بين النجيل الطبيعي والصناعي، بما يضمن تحمل كثافة الاستخدام والحفاظ على جودة أرضية الملعب، فضلاً عن تطبيق أحدث نظم الري والصيانة لضمان استدامة كفاءة الملعب على المدى الطويل.

ويُقام المشروع على مساحة إجمالية تبلغ نحو 48 ألف متر مربع، ويضم ملعباً رئيسياً قانونياً، بالإضافة إلى شاشتي عرض إلكترونيتين، ومنظومة إضاءة تليفزيونية مطابقة لمعايير البث، إلى جانب مظلة معدنية أعلى المقصورة الرئيسية.

كما يشمل الاستاد مجموعة متكاملة من المرافق والخدمات، من بينها غرف خلع الملابس، وقاعات إعلامية، وخدمات متطورة للجماهير، فضلاً عن فندق لإقامة اللاعبين، إلى جانب تزويده بأحدث الأنظمة مثل مكافحة الحريق، والصوتيات، وغرف الكهرباء، وأعمال التكييف، بما يوفر بيئة رياضية متكاملة.