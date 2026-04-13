الغربية.. متابعة المواقف خلال شم النسيم وتكثيف الرقابة والتعامل مع الشكاوى

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ الغربية انتظام العمل داخل مواقف سيارات الأجرة والسرفيس بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك للتأكد من توافر وسائل النقل وانتظام خطوط السير دون معوقات، بما يضمن تيسير حركة المواطنين وتحقيق السيولة المرورية خلال احتفالات عيد شم النسيم، يأتي ذلك في إطار حرص محافظة الغربية على تقديم خدمات منتظمة وآمنة للمواطنين خلال هذه المناسبة التي تشهد كثافات متزايدة على وسائل النقل وحركة تنقل نشطة بين المدن والمراكز.

تحرك تنفيذي عاجل

ووجه المحافظ بتكثيف الحملات المرورية والرقابية بجميع المواقف، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة وعدم استغلال المواطنين، مشددًا على ضرورة التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وإدارة المرور والإدارة العامة للمواقف، مع استمرار التواجد الميداني لمتابعة حركة السيارات وخطوط السير على مدار اليوم بما يضمن سرعة التدخل الفوري في حال وجود أي معوقات أو شكاوى.

رفع كفاءة الخدمات

وأكد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي أن المحافظة لن تسمح بأي تجاوزات تؤثر على حقوق المواطنين أو تنقلاتهم خلال احتفالات شم النسيم، مشددًا على سرعة التعامل الفوري مع أي شكاوى يتم رصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، بما يحقق الانضباط الكامل داخل المواقف ويحافظ على تقديم خدمة تليق بأبناء الغربية.