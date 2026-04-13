محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي

عزز النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول موقعه في المركز الرابع بقائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي الممتاز بعدما سجل هدفا جديدا في فوز فريقه على فولهام بهدفين دون رد في المباراة التي أُقيمت على ملعب «آنفيلد» ضمن منافسات الجولة 32 من البريميرليج.

ورفع صلاح رصيده إلى 192 هدفا في الدوري الإنجليزي بواقع 190 هدفًا بقميص ليفربول منذ انضمامه عام 2017 قادما من روما الإيطالي بالإضافة إلى هدفين خلال فترة لعبه مع تشيلسي.

ويتصدر القائمة التاريخية آلان شيرر برصيد 260 هدفًا، يليه هاري كين في المركز الثاني بـ213 هدفا ثم واين روني في المركز الثالث.

أرقام تاريخية تضعه بين الأساطير

لم يكتف محمد صلاح بتعزيز رصيده التهديفي بل واصل كتابة التاريخ في البريميرليج بعدما تجاوز حاجز 250 مساهمة تهديفية (157 هدفا و93 تمريرة حاسمة) ليصبح رابع أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف في تاريخ المسابقة.

ويتصدر القائمة واين روني بـ288 مساهمة يليه ريان جيجز بـ269 ثم آلان شيرر بـ268 ثم آندي كول بـ258 قبل أن يأتي محمد صلاح في المركز الخامس برصيد 250 مساهمة.

بصمة خاصة في ملعب أنفيلد

وارتفع رصيد صلاح التهديفي على ملعب «آنفيلد» إلى 108 أهداف ليقترب من أرقام تاريخية بارزة، من بينها رقم الفرنسي تييري هنري كأحد أكثر اللاعبين تسجيلا في ملعب واحد بتاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويؤكد هذا الرقم القيمة الكبيرة التي يمثلها النجم المصري داخل معقل ليفربول، حيث بات أحد أبرز أساطير النادي عبر تاريخه الحديث.

موسم مستمر رغم التحديات

ورغم تذبذب نتائج ليفربول هذا الموسم وخروجه من بعض المنافسات القارية يواصل صلاح تقديم مستويات قوية إذ سجل 11 هدفًا وصنع 9 أهداف خلال 35 مباراة في مختلف البطولات.

كما نجح في الوصول إلى المساهمة التهديفية رقم 20 للموسم التاسع على التوالي ليؤكد استمراريته وثبات مستواه مع الفريق.

مسيرة أسطورية بالأرقام

وصل محمد صلاح إلى الهدف رقم 400 في مسيرته الاحترافية، ليواصل ترسيخ مكانته كأحد أعظم اللاعبين في تاريخ الكرة الأفريقية.

وبدأت مسيرة النجم المصري من المقاولون العرب قبل أن يخوض رحلته الأوروبية مع بازل السويسري وتشيلسي الإنجليزي وفيورنتينا وروما الإيطاليين وصولا إلى قمة التألق مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.