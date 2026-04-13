أنشطة متنوعة لزوار مراكز الشباب لرفع الوعى بخطورة التعاطي وإدمان المواد المخدرة

يستمر صندوق مكافحة و علاج الإدمان والتعاطي خلال الاحتفالات بشم النسيم في تنفيذ أنشطة لرفع الوعى بخطورة تعاطى المواد المخدرة من خلال أندية الوقاية بمراكز الشباب ، بالتعاون مع الإدارة المركزية لمراكز الشباب بوزارة الشباب والرياضة.

"أندية الوقاية" هي مقرات تابعة للصندوق داخل مراكز الشباب ،وتهدف إلى تعزيز سبل الوقاية والحماية بين الشباب والأطفال والأسر من المترددين على النوادي ومراكز الشباب بالمحافظات، حيث يتم تنظيم لقاءات أسرية وندوات وفعاليات للأطفال "رسم وتلوين " بهدف العمل على بناء جيل واعٍ وقوي قادرٍ على حماية نفسه ومجتمعه من المخاطر السلوكية والصحية ، لاسيما تعاطي وإدمان المواد المخدرة، وذلك من خلال تعزيز ثقافة الوقاية وتنمية المهارات الحياتية للشباب ، كما تسعى أندية الوقاية إلى تمكين النشء والشباب بالمعرفة والمهارات والقيم الإيجابية، وتوفير بيئة داعمة آمنة، تسهم في نشر الوعي بخطورة الإدمان والسلوكيات السلبية، وتشجع على اتباع أسلوب حياة صحي وإيجابي، بما يعزز دور الشباب كشركاء في التنمية ، وأيضًا تعريف الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي، وكيفية العلاج من الإدمان من خلال الخط الساخن "16023" لصندوق مكافحة الإدمان .

كما تتضمن الأنشطة التوعوية ورش حكى للأطفال من زوار الحدائق خلال تواجدهم مع أسرهم ،حيث يتم تدريبهم على كيفية مواجهة المشكلات وطريقة اتخاذ القرارات الصحيحة كذلك اكتشاف المواهب الفنية لدى الأطفال واستثمارها في البعد عن التدخين وإبراز أضرار الإدمان ، وألعاب تفاعلية مثل "السلم والدخان" التي تبرز أن من يدخن ويحاول الوصول إلى درجة متقدمة من خلال السلم لا يستطيع الوصول ،ويرجع للوراء بسبب أن التدخين والمخدرات يؤثران على صحته، في حين أن الشخص الذى لا يدخن يستطيع أن يحصل على درجات متقدمة ويحقق أهدافه ،كما يستطيع أن يفكر بشكل سليم ويتخذ القرار الصحيح بعكس من يدخن‪ ،وأيضا تنفيذ أنشطة رياضية وألعاب تفكير مختلفة تتناسب مع كل مرحلة عمرية، كذلك تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب عن التدخين وتعاطى المواد المخدرة ورفع وعيهم بخطورة الإدمان.