محافظ الغربية يتابع أسواق اليوم الواحد وإقبال كثيف من المواطنين

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، أسواق “اليوم الواحد” بمراكز ومدن طنطا والمحلة وسمنود وزفتى والسنطة وقطور، والتي تقدم تخفيضات تصل إلى 30% على مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية.

توجيهات محافظ الغربية

وشهد السوق إقبالًا كثيفًا من المواطنين، الذين حرصوا على الاستفادة من التخفيضات وشراء احتياجاتهم الأساسية من منتجات متنوعة تشمل البيض والزيت والسكر والأرز، إلى جانب اللحوم والأسماك والمكرونة والسمنة والبقوليات ومنتجات الألبان والعصائر والخضروات والفواكه والعطارة، بمشاركة جهاز مستقبل مصر ومشروعات الخدمة الوطنية لتوفير المنتجات بأسعار مناسبة.

دعم اسواق اليوم الواحد

وأشاد المحافظ بالنجاح الكبير الذي حققته الأسواق، مؤكدًا أن المبادرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان وصول السلع الأساسية لهم بجودة عالية وأسعار مخفضة،كما شدد على ضرورة استمرار توفير السلع الغذائية والاستهلاكية في مختلف المعارض والمنافذ بالمحافظة، مع متابعة انتظام عمل الأسواق وضمان تنوع المنتجات.

تحرك تنفيذي عاجل

الجدير بالذكر أن المحافظ أطلق خطة متكاملة لإقامة أسواق “اليوم الواحد” في جميع مراكز ومدن المحافظة، بحيث يُقام السوق يومين في كل مركز وحي، مع متابعة مستمرة لضمان استمرارية العمل وتوافر السلع الأساسية بأسعار مخفضة.