محافظ الغربية: ضبط نصف طن فسيخ ورنجة غير صالحة و2200 رغيف مدعم وتحرر 63 محضرًا للمخابز

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية خلال شم النسيم، في تنفيذ حملات رقابية مكثفة على الأسواق والمخابز، تحت إشراف ومتابعة المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين بالغربية، وبالتنسيق مع الدكتوره نعمة عارف وكيل وزارة الطب البيطري، تنفيذًا لتوجيهاته بتشديد الرقابة التموينية وضبط أي مخالفات تمس صحة المواطنين.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت الحملات عن ضبط كميات كبيرة من الأسماك المملحة والرنجة المشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بعدد من المراكز، حيث تم ضبط 130 كجم فسيخ بقطور، و50 كجم فسيخ و30 كجم سردين ببندر طنطا بدون بيانات، و10 صناديق رنجة ببندر المحلة، و30 كجم رنجة بسمنود، و200 كجم رنجة مدخنة ببسيون، و20 كجم رنجة بزفتى، بإجمالي يقترب من نصف طن، وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ردع مخالفين

وفيما يخص المخابز البلدية، أسفرت الحملات عن تحرير 63 محضرًا متنوعًا، شملت 43 محضر نقص وزن، و10 محاضر عدم نظافة أدوات العجين، ومحضري مواصفات، و5 محاضر غلق وتوقف بدون إذن، إلى جانب مخالفات أخرى،كما تم ضبط 2200 رغيف خبز بلدي مدعم مجمعة قبل بيعها بالسوق السوداء، أثناء تهريبها، في محاولة للاستيلاء على الدعم،وقد تم تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

حملات رقابية

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات التموينية بشكل يومي ومكثف، والتصدي بكل حزم لمحاولات الغش أو تداول سلع غير صالحة، وعدم التهاون مع أي تلاعب في منظومة الدعم، حفاظًا على صحة المواطنين وحقوقهم.