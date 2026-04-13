الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

نمير عبد المسيح : أولادي اكتشفوا أسرارًا عن جدتهم بعد عرض الحياة بعد سهام .. خاص

أحمد إبراهيم

كشف المخرج نمير عبد المسيح عن رد فعل اولاده على فيلمه الجديد “الحياة بعد سهام” مؤكدا على أنهم كانوا قلقين منه. 

وقال نمير عبد المسيح فى تصريح خاص : اولادى كانوا فى البداية قلقين من الفيلم خشية ظهوره بشكل غير لائق ولكن قررت أن أصطحبهم معي ليشاهدون الفيلم فى مهرجان كان السينمائي ورد فعلهم أسعدني. 

وأضاف نمير عبد المسيح : اولادى فرحوا بالفيلم كما اكتشفوا أسرار وحكايات جديدة عن جدهم وجدتهم لم يكونوا يعرفونها. 

كشف نمير عبد المسيح مخرج فيلم “الحياة بعد سهام” عن مدى الصعوبة التى تواجه الأفلام الوثائقية فى انتشارها بين الجمهور. 

وقال نمير عبد المسيح فى تصريح خاص لـ صدى البلد: إننى أتفهم جيدا مدى جماهيرية الافلام الروائية عن الوثائقية وأعرف أن فيلمي الوثائقي “الحياة بعد سهام” لم تشاهده جماهير كثيرة وخاصة عشاق الأفلام الروائية الطويلة ولكن ما يسعدني أن الفيلم حقق جماهيرية بالفعل ومن يشاهده يتفاعل معه. 

نمير عبد المسيح يختار بين الروائي والوثائقي 

وأوضح نمير عبد المسيح : انا نفسي اذا كنت بإحدي السينمات وأمام اختيار بين الوثائقي والروائي الطويل اختار النوع الثاني، وهذا أمر لا يعيب الفيلم الوثائقي وهذا موجود فى كل دول العالم. 

تدور أحداث الفيلم في 76 دقيقة، ويُعد العمل الوثائقي الطويل الثاني لـ نمير عبدالمسيح، ويواصل من خلاله استكشاف موضوعات الهوية والانتماء والذاكرة، عبر معالجة إنسانية عميقة تلامس وجدان المشاهد، حيث يغوص نمير في تاريخ عائلته الممتد بين مصر وفرنسا، مستعينًا بمرجعيات من سينما يوسف شاهين التي ترافقه في رحلته، ليحكي عن الاغتراب والحب قبل كل شيء.

نمير عبد المسيح المخرج نمير عبد المسيح فيلم الحياة بعد سهام أفلام نمير عبد المسيح

