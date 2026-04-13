محافظ الغربية يتابع إقبال المواطنين على المتنزهات والرحلات النيلية خلال شم النسيم

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، توافد أعداد كبيرة من المواطنين على الحدائق والمتنزهات العامة والرحلات النيلية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال احتفالات شم النسيم وأعياد الربيع، حيث شهدت المواقع الترفيهية إقبالًا ملحوظًا من الأسر والأهالي الذين حرصوا على قضاء يومهم وسط أجواء مبهجة وخدمات منظمة.

توجيهات محافظ الغربية

ووجّه محافظ الغربية باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والخدمية، مع تكثيف أعمال النظافة والتطهير ورفع الإشغالات بشكل فوري ومستمر، والتأكد من جاهزية الحدائق والمتنزهات وكافة أماكن التجمعات، بما يضمن الحفاظ على كفاءتها وانضباطها وتوفير بيئة آمنة ونظيفة تعكس المظهر الحضاري للمحافظة خلال أيام الاحتفالات.

احتفالات الغرباوية

وأكد المحافظ على استمرار المتابعة الميدانية على مدار اليوم في مختلف المراكز والمدن، مع تعزيز التواجد الخدمي في الشوارع والميادين وأماكن الكثافات، لضمان سرعة التعامل مع أي ملاحظات وتقديم الدعم الفوري للمواطنين، بما يضمن انتظام الخدمات وتحقيق أعلى درجات الانضباط خلال فترة الأعياد.