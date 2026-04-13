أول ضحايا احتفالات شم النسيم.. غرق شاب أثناء استحمامه في مياه ترعة بقطور

شهدت قرية كفر بلضم بمركز قطور في محافظة الغربية منذ قليل غرق شاب في نهاية العقد الثاني من عمرها أثناء استحمامه في مياه ترعة ميت يزيد بسبب اسفكسيا الغرق وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهري للإنتشال الجثمان وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة غرق شاب يدعي "محمود احمد " 17 سنة في مياه ترعة ميت يزيد بنطاق قرية كفر بلضم بنطاق دائرة المركز .

تحرك تنفيذي عاجل



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية عقب انتشاله من جهه قوات الإنقاذ .

نقل الضحية



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.