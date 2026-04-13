استعراضات فنية وورش توعوية.. قصور الثقافة تحتفي بشم النسيم وربيع المحافظات بأنشطة متنوعة

شهدت عدد من المواقع الثقافية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة حالة من الحراك الفني والثقافي، احتفالًا بأعياد الربيع وشم النسيم، ضمن برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى نشر الوعي وبناء الإنسان في مختلف المحافظات.


ففي محافظة الإسماعيلية، نظم فرع ثقافة الإسماعيلية باقة من الفعاليات المتنوعة، حيث استضاف قصر ثقافة الإسماعيلية عرضًا فنيًا مميزًا لفرقة الطفل للفنون الشعبية، التي قدمت مجموعة من الفقرات الاستعراضية المستوحاة من فلكلور مدن القناة، عكست روح التراث الشعبي وأجواء الربيع، وسط تفاعل كبير من الجمهور، خاصة الأطفال والأسر.


وفي إطار الأنشطة التوعوية، نظمت مكتبة القصاصين محاضرة بمعهد صلاح حمزة الأزهري بعنوان "دور المرأة في التعليم"، تناول خلالها الشيخ محمد عطية أهمية دور المرأة في تنشئة الأجيال، مؤكدًا أن تمكينها علميًا وثقافيًا يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع أكثر وعيًا.


كما شهدت مكتبة أبو صوير الثقافية لقاءً تثقيفيًا بعنوان "معلومة وصورة"، ضمن فعاليات "جيل واع.. وطن أقوى"، استعرضت خلاله مديرة المكتبة رندا وحيد مجموعة من العادات والتقاليد حول العالم، بدءًا من احتفالات الصين بعيد الربيع، مرورًا بالطقوس والمأكولات في المغرب، وصولًا إلى أبرز مظاهر الاحتفال بالأعياد في مصر، في محاولة لتعزيز الوعي بالتنوع الثقافي لدى النشء.


ولم تغب الأنشطة الموجهة للأطفال، حيث نظم بيت ثقافة الضبعية ورشة حكي بعنوان "قصة الأبطال الصغار"، تضمنت تقديم نصائح توعوية للأطفال بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للصحة، أعقبها تدريب عملي على أساليب النظافة الشخصية، خاصة الطريقة الصحيحة لغسل اليدين، في إطار تعزيز السلوكيات الصحية لدى الأطفال.


وفي الإسكندرية، تواصلت أجواء الاحتفال بشم النسيم من خلال سلسلة من الفعاليات الفنية، حيث شهد مسرح قصر ثقافة الشاطبي حفلاً مبهجًا أحيته فرقة أطفال وطلائع الشاطبي للفنون الشعبية بقيادة الفنانة سمر القصاص، وقدمت خلاله مجموعة من الفقرات الاستعراضية الغنائية، من بينها "الدنيا ربيع" و"العيد اليوم" و"يلا بينا" و"إجازة سعيدة" و"هو وهي"، إلى جانب تابلوهات فنية مستوحاة من الفلكلور السكندري والنوبي والصعيدي، ما أضفى تنوعًا ثقافيًا لافتًا على العرض.


كما شملت الفعاليات عددًا من الورش الفنية، حيث نظم مرسم الطفل ورشة لتصميم لوحات تعبر عن مظاهر الاحتفال بشم النسيم، بإشراف الفنانتين هبة فضل ولميس سعيد، فيما استضاف قصر ثقافة الأنفوشي ورشة فنية لمرسم المواهب باستخدام ألوان متنوعة، قدمتها الفنانة شاهندة غريب.


وامتدت الأنشطة إلى مكتبة النزهة التي نظمت ورشتين فنيتين للأطفال، إلى جانب ورشة لتصميم براويز بخامات مختلفة بمدرسة الصفا، ضمن نشاط بيت ثقافة القباري، في محاولة لاكتشاف وتنمية المواهب الفنية لدى الأطفال.


تعكس هذه الفعاليات المتنوعة حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على الدمج بين الترفيه والتثقيف، من خلال تقديم محتوى فني ومعرفي يسهم في بناء الوعي، ويعزز الانتماء لدى النشء، خاصة في المناسبات التي تمثل جزءًا من الوجدان الشعبي المصري.

هل الاحتفال بشم النسيم حرام؟.. الإفتاء تجيب

الأزهر يرد على سعد الدين هلالي بشأن إنهاء بعض الصحابة حياتهم

