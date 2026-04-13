توم واريك: تخصيب اليورانيوم السبب الرئيسي في تعثر المفاوضات

قال توم واريك، نائب مساعد وزير الأمن الوطني الأمريكي السابق، إن قرار الولايات المتحدة بفرض حظر على السفن المتجهة من وإلى إيران يمثل ردًا على المحاولات الإيرانية لتقييد حركة الملاحة في المنطقة.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية نهى درويش، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن واشنطن تسعى في المقابل إلى منع إيران من تصدير النفط عبر الخليج، في إطار تصعيد متبادل بين الطرفين.

وأوضح واريك أن هذه الإجراءات تأتي أيضًا في سياق الالتزام بالقانون الدولي، مع الإشارة إلى أن بعض الشحنات، مثل المواد الغذائية والأدوية، قد لا تشملها القيود المفروضة، بما يعكس محاولة التوازن بين الضغط الاقتصادي والاعتبارات الإنسانية.

وتابع، أن السبب الرئيسي لتعثر المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران يتمثل في رفض طهران القبول بمنع تخصيب اليورانيوم، مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية، بتوجيهات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تصر على عدم السماح بأي مسار قد يؤدي إلى امتلاك إيران سلاحًا نوويًا، حتى وإن كانت طهران تؤكد أن برنامجها مخصص للأغراض المدنية.

وأشار واريك إلى أنه لم يتم تحقيق أي تقدم في هذا الملف خلال المفاوضات، ما أدى إلى انهيارها، لافتًا إلى أن إيران لا تزال تملك الفرصة لتقديم عرض مقابل، في ظل بقاء المقترحات الأمريكية على الطاولة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب من طهران إعادة النظر في موقفها وتقديم رد واضح على الطرح الأمريكي.