فاركو يقلب الطاولة على حرس الحدود في الدوري المصري

قلب فاركو الطاولة على حرس الحدود وحول تأخره إلى الفوز بهدفين مقابل هدف ، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد برج العرب فى الجولة الـ25، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأفتتح حرس الحدود التهديف في الدقيقة 5، عن طريق محمد حمدي زكي.

وأدرك فاركو هدف التعادل في الدقيقة 79، عن طريق محمود عبد الحليم.

وأضاف فاركو الهدف الثاني في الدقيقة 86، عن طريق ياسين الملاح.

وبهذه النتيجة يقفز فاركو إلى المرتبة الحادي عشر برصيد 20 نقطة في المجموعة الثانية ، وتراجع حرس الحدود إلى المرتبة الثالثة عشر وقبل الأخير برصيد 19 نقطة.

تشكيل حرس الحدود ضد فاركو:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي.

الدفاع: إسلام أبو سليمة - فوزي الحناوي - مؤمن عوض - معتز محمد.

الوسط: محمد أشرف روقا - كوبر - إيسو - محمود أوكا.

الهجوم: عبد الله حافظ - محمد حمدي.



تشكيل فاركو ضد حرس الحدود:

حراسة المرمى: شيكا.

الدفاع: البحراوي - رشدان - عزمي غومة - نداي.

الوسط: محمد فخري - ياسين الملاح - محمد عز - فتحي محمد.

الهجوم: كريم الطيب - اليو بادارا.

