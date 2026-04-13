قنبلة الشجن.. أحمد سعد يعلن موعد الألبوم الحزين ضمن 5 ألبومات في 2026

فجر النجم أحمد سعد مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أعلن عن مشروعه الغنائي الممتد على مدار العام وكشف قبل قليل عبر فيديو تشويقي بالطابع السينمائي عن مشروع فني ضخم، وصفه بأنه نتاج "شغف لا يمكن السيطرة عليه" في خطوة غير مسبوقة تعيد رسم ملامح المشهد الغنائي العربي.

ويستعد "سعد" لاجتياح 2026 بخمسة ألبومات غنائية متنوعة دفعة واحدة، في تجربة تعد الأولى من نوعها لمطرب عربي في العصر الحديث، مستهدفًا مختلف الأذواق الموسيقية المختلفة وكل الطبقات والأعمار.

وتضم الخطة الموسيقية لسعد هذا العام "الألبوم الفرفوش والألبوم الحزين والألبوم الإلكترو والألبوم الكلاسيك وألبوم الموسيقى العربية"

كشف الفيديو الذي أطلقه سعد عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة عن أن ضربة البداية ستكون مع "الألبوم الحزين"، المقرر طرحه يوم الأربعاء 15 أبريل 2026، حيث حملت مشاهده لقطات مكثفة يغلب عليها الأبيض والأسود، عاكسة حالة إنسانية عميقة، مع كلمات تستهدف ملامسة مشاعر الجمهور، خاصة "أصحاب القلوب الحزينة".



تميز الفيديو الترويجي بلغة بصرية لافتة، حيث مزج بين لقطات بانورامية للعاصمة القاهرة، ظهرت فيها صور سعد على شاشات الميادين والكباري، في دلالة على الحضور الطاغي، إلى جانب رموز بصرية مثل الساعات، وشاشات التلفاز القديمة، وسحب الدخان، تعبيرًا عن "انفجار" الفكرة الفنية، كما استعان الفيديو بعناصر من الواقع الرقمي، عبر دمج لقطات لمحركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي.



وفي رسالة صوتية مؤثرة، كشف أحمد سعد عن دافعه الحقيقي وراء هذا المشروع، مؤكدًا أنه لم يعد قادرًا على كبح شغفه الفني، وهو ما دفعه لخوض هذه التجربة الجريئة، سعيًا لتحقيق طموحه وإرضاء جمهوره.



