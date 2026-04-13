اليوم.. ندى بهجت تقدم أوبريت "الدنيا ربيع" على مسرح البالون

يواصل البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم تقديم برنامجه الثقافي للجمهور خلال احتفالية عيد الربيع على مسرح البالون.

تقام احتفالية عيد الربيع تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة چيهان زكي وتوجيهاتها بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة الفنان أيمن الشيوي.

وتتضمن احتفالية عيد الربيع أوبريت “الدنيا ربيع” من المقرر تقديمه اليوم وهو بطولة وتصميم رقصات وغناء الفنانة ندى بهجت بمشاركة الفرقة القومية للفنون الشعبية برئاسة الفنان محمد فرماوي على خشبة مسرح البالون.

جدير بالذكر أن الممثلة ندى بهجت "صوليست" الفرقة القومية للفنون الشعبية التي شاركت في مجموعة من الأعمال الدرامية والسينمائية.

ويقام برنامج البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم خلال إحتفالية عيد الربيع على يومين فقد أقيمت أمس إحتفالية عيد الربيع حيث قدمت فرقة رضا للفنون الشعبية والإستعراضية برئاسة الفنانة إيناس عبدالعزيز مجموعة من فقرات الفرقة المحببة لدى الجمهور وتلاها تقديم مسرحية نوستالجيا ٩٠/٨٠ بطولة وإخراج تامر عبدالمنعم.