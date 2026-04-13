محافظ الغربية يشيد بجهود القوافل الطبية والمبادرات الرئاسية في احتفالات عيد القيامة وشم النسيم

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، جهود فرق القوافل العلاجية والمبادرات الرئاسية المتحركة خلال احتفالات عيد القيامة المجيد وشم النسيم، والتي شهدت انتشارًا مكثفًا داخل الكنائس والنوادي بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

توجيهاته العاجلة

وأشاد المحافظ بالجهود المبذولة من الفرق الطبية، مؤكدًا تقديم 2484 خدمة صحية، استفاد منها 1725 مواطنًا من مختلف الفئات العمرية، في إطار حرص الدولة على التوسع في خدمات الكشف المبكر والوصول إلى المواطنين في أماكن تجمعاتهم،مشيرًا إلى تحويل الحالات التي تم اكتشافها إلى مستشفيات المحافظة لاستكمال الفحوصات وتلقي العلاج اللازم، بما يضمن سرعة التدخل وتحقيق أفضل النتائج الصحية.

دعم محافظ الغربية

ومن جانبه، أوضح الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن الفرق حرصت على التواجد داخل الكنائس لتأمين احتفالات الأخوة الأقباط، إلى جانب الانتشار في النوادي، بمشاركة فرق المبادرات الصحية والقوافل العلاجية وتنظيم الأسرة،وأضاف أن الخدمات شملت الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي بإجمالي 1246 خدمة، ومبادرة دعم صحة المرأة للكشف المبكر عن أورام الثدي بعدد 611 خدمة، بالإضافة إلى 422 خدمة ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية.

كما تم تقديم خدمات لـ202 منتفع من خلال سيارات القوافل العلاجية، مع الدفع بأكثر من 22 فريقًا طبيًا متحركًا يوميًا داخل الكنائس والنوادي، فضلًا عن فرق التوعية والتثقيف الصحي.

دعم قوافل طبية

كما أكد الدكتور أحمد محسن، منسق عام القوافل العلاجية، تمركز سيارات القوافل بمحيط الكنائس والشوارع الرئيسية لتأمين الاحتفالات وسرعة تقديم الخدمة، فيما أوضح الدكتور الحسين فتوح، مدير إدارة المبادرات الرئاسية بالغربية، أن الفرق انتشرت بكافة الإدارات الصحية لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.